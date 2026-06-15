دوكو: المنافسون يخشون مواجهتي.. ومراوغتي للمدافع أشبه بتسجيل ركلة جزاء

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 14:33

كتب : FilGoal

بلجيكا ضد تونس في مباراة ودية - جيريمي دوكو

اعترف جيريمي دوكو نجم منتخب بلجيكا، بأنه يعلم أن الجماهير البلجيكية تتوقع منه الكثير في كأس العالم هذه المرة.

ولم يشارك دوكو في كأس العالم الماضي 2022 سوى في 18 دقيقة فقط، في مباراة كرواتيا بختام دور المجموعات.

وقال دوكو في حوار مطول مع صحيفة sporza البلجيكية: "كنتُ دائماً مصاباً في الفترة التي تسبق تلك البطولة، ولم أكن أبداً مع الفريق، والناس ينسون ذلك بسرعة. وهذا يُظهر أن الانضمام إلى الفريق في كأس العالم ليس أمراً مفروغاً منه."

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وتحدث دوكو عن إصابته في المران الأول بسبب مشاكل في التنفس بعد الوصول للولايات المتحدة، قائلاً "لم أتوقع أبدا أن يصبح خبرًا، حسنا هذا يثبت أنكم تقومون بعملكم على أكمل وجه، الأهم من ذلك كله أنني أشعر بأنني بخير."

وعن دوره مع المنتخب في كأس العالم 2026، قال "كل لاعب له دوره المحوري في مركزه، سأحاول أن أؤدي دوري على أكمل وجه من خلال الاستمرار على نفس النهج الذي أتبعته طوال الوقت، لكن نجاحي في البطولة أو فشلي سيتوقف على أداء الفريق ككل."

وأضاف "أصبحتُ أكثر هدوءًا عند التعامل مع الكرة، وأختار لحظاتي بشكل أفضل، وربما أصبح الخصوم أكثر خوفًا، إنه النضج الذي يأتي مع التقدم في السن، وزوجتي لها دور في ذلك أيضًا."

وأكمل "إحصائياتي يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير، أنظر إلى مباراتي الأخيرة ضد تونس، هناك فرصتان كان بإمكاني فيهما التسجيل أو على الأقل كان يجب أن تكون تسديدتي على المرمى."

وفاز منتخب بلجيكا أمام تونس بخماسية نظيفة في آخر ودية قبل خوض كأس العالم.

ونجح دوكو في صناعة هدفين من الأهداف الخمسة، خلال 47 دقيقة لعبهم خلال المباراة.

وعن مواجهة منافسيه قائلاً "أصبح نادراً ما أواجه مدافعاً وجهاً لوجه في المباريات، وهذا مفهوم، لأنني أستطيع دائماً تجاوزه في اللحظة المناسبة، الأمر أشبه بتسجيل ركلة جزاء، إنه أمر طبيعي، لا يعرف المدافع وجهتي عندما أتحرك."

وردا على سؤال "هل ترى نفسك واحدا من الأفضل في العالم؟"، قال "ليس من شأني أن أقول ذلك، الأمر يعتمد أيضًا على ما تطلبه من الجناح.. يامال، أوليسي، وكفارا، هناك الكثير من اللاعبين الذين يقدمون أداءً جيدًا."

وكشف عن الفارق الذي سيضمن له التواجد ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية إلى جانب هؤلاء اللاعبين "هناك شيء واحد أنا متأكد منه، وهو أنني أريد الوصول إلى هناك وأستطيع ذلك، لكنني أعلم أن عليّ مواصلة العمل على تحسين أدائي، هؤلاء اللاعبون ليسوا أفضل مني من حيث الجودة، لكنهم أفضل مني من حيث الإحصائيات. وهذا ما يهم في كرة القدم الحديثة. حينها، لم يعد الأمر متعلقاً بالرأي، بل بالحقائق."

كما رد على حصوله على التقدير الدولي الكافي، قائلاً "أعتقد ذلك، الطريقة الوحيدة للشعور بهذا هو من خلال تفاعل الجماهير أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنني لا أقرأها. سنرى أين سأكون بعد كأس العالم."

وسجل دوكو 5 أهداف، وصنع 5 أهداف أخرى في آخر 11 مباراة دولية.

وأتم نجم مانشستر سيتي حديثه عن انتظار الجماهير منه إحداث الفارق في المباريات "لا أشعر بذلك كضغط. صحيح أنني أدرك أن الكثير يتوقع مني ذلك في كأس العالم هذه المرة، لكنني أيضاً دائماً ما أنتقد نفسي، أعرف من هو جيريمي الجيد ومن هو جيريمي السيئ. الآن كل شيء جاهز لجعلها بطولة رائعة."

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب مصر، ونيوزيلندا، وإيران.

ويفتتح منتخب بلجيكا مبارياته في كأس العالم لمواجهة مصر في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة.

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