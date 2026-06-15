بعد السقوط بخماسية.. تقرير: تونس تدرس إقالة لموشي وتعيين منذر الكبير

ذكرت إذاعة جوهرة إف إم التونسية أن الاتحاد التونسي لكرة القدم يفكر بجدية في إقالة صبري لموشي مدرب منتخب تونس بعد الهزيمة بخماسية ضد السويد.

وخسر منتخب تونس على يد السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة.

وأوضح التقرير أن الأقرب لتعويضه هو منذر الكبير مدرب تونس السابق.

وأكدت شبكة bein sports الخبر، وأضافت أن أنيس بوجلبان سيساعد منذر الكبير إذ تم تعيينه.

في الوقت نفسه، ذكرت إذاعة موازييك أن اجتماع عاجل لمجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم وأن هناك احتمالات لإقالة صبري لموشي.

وخاض لموشي الذي تم تعيينه في يناير الماضي 5 مباريات فقط مع تونس، وفاز مرة واحدة وخسر 3 مباريات.

وألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وسجل عمر رقيق هدف تونس الوحيد.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

تعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.

وسبق وأن خسر منتخب تونس بخماسية في كأس العالم وكان ذلك أمام بلجيكا في 2018 لكن بنتيجة 5-2.