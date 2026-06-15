خبر في الجول - الأهلي يبلغ أحمد رمضان بانتهاء إعارته.. ومصيره في يد عموتة

أبلغ النادي الأهلي، مدافعه أحمد رمضان بانتهاء إعارته وعودته لنادي سيراميكا كليوباترا.

وضم الأهلي أحمد رمضان الموسم الماضي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الأهلي سيترك بحث مصير أحمد رمضان بعد وصول الحسين عموتة مدرب الفريق الجديد.

وسيتخذ عموته قراره بشأن اللاعب، ففي حالة موافقته على ضمه سيتفاوض الأهلي مع سيراميكا كليوباترا لشراء عقد أحمد رمضان، حسبما علم FilGoal.com

وتدرج رمضان في صفوف ناشئين الأهلي ورحل لوادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 ورحل بعد عامين لسيراميكا كليوباترا، قبل انضمام على سبيل الإعارة مجددا للأهلي خلال الموسم الماضي.

ولعب أحمد رمضان الموسم المنقضي 20 مباراة بقميص الأهلي، 9 في الدوري، و4 في كأس الرابطة، ومباراتين في السوبر، ومباراتين في كأس العالم للأندية، و3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا.

ووقع المغربي الحسين عموتة عقوده تدريبه للأهلي.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي بشكل رسمي عن التعاقد مع عموتة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبعد حضور عموتة إلى القاهرة سيختار أحد المدربين المصريين للانضمام لجهازه الفني المساعد.

من هو أحمد رمضان؟

حامد فهيم مدربه في شباب الأهلي أطلق عليه لقب "بيكهام" لتميزه في الركلات الثابتة، كما شبَّهه أشقاءه بإبراهيم سعيد لإجادته حينها في مركزي الدفاع والوسط المدافع.

بدأ ممارسة الكرة بعمر 7 سنوات وتدرب في مدرسة الكرة بالسنبلاوين، انضم للأهلي بعد النجاح في الاختبارات على يد بدر رجب، وطلب منه سامي قمصان التحول من قلب دفاع لمنتصف الملعب وتم تصعيده للفريق الأول للأهلي تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

يعشق ديفيد لويز وتشيلسي ويشجع ريال مدريد في إسبانيا.

أعير من الأهلي لحرس الحدود ووادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 وأعير مجددا لسموحة ثم انضم لسيراميكا كليوباترا في صيف 2022.

توج بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع منتخب مصر في 2019 وشارك في أولمبياد طوكيو 2020، وارتدى قميص منتخب مصر 6 مباريات، بواقع 3 مباريات تحت قيادة روي فيتوريا، ومثلهم مع حسام حسن.