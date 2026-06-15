خبر في الجول - زد يتقدم بعرض رسمي لضم عز من فاركو

يسعى نادي زد إلى الحصول على خدمات محمد عز لاعب فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

محمد عز النادي : فاركو زد

وعلم FilGoal.com أن زد تقدم بعرض رسمي إلى نادي فاركو من أجل ضم اللاعب.

وعقد مسؤولو الناديين جلسة من أجل التفاوض على قيمة الصفقة.

ولعب عز الموسم الماضي 37 مباراة في كافة البطولات، ونجح في صناعة هدفين في بطولة كأس الرابطة.

وينشط محمد عز صاحب الـ 23 عاما في مركز الوسط المدافع.

وانضم عز إلى صفوف فاركو في صيف 2023.

وينتهي تعاقده مع فاركو في صيف 2028.

وهبط نادي فاركو إلى دوري المحترفين بعد حلوله في المركز الـ 13، وقبل الأخير، بمجموعة الهبوط برصيد 25 نقطة.

أما زد فاحتل المركز الثاني في مجموعة الهبوط برصيد 49 نقطة.

كما تأهل زد إلى نهائي بطولة كأس مصر قبل الخسارة أمام بيراميدز، فيما ودع بطولة كأس الرابطة بعد خسارته أمام المصري بركلات الترجيح في نصف النهائي.