مدافع تونس: الهزيمة بخماسية أمام السويد وصمة عار

وصف منتصر الطالبي مدافع المنتخب التونسي الهزيمة الثقيلة التي تلقاها نسور قرطاج أمام السويد بوصمة عار.

وتغلب منتخب السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة.

وقال الطالبي في تصريحات لإذاعة موزاييك: "السقوط بخماسية أمام السويد وصمة عار وكابوس بالنسبة للاعبين".

وأضاف "السويد استحقت الفوز لأننا لم نكن في المستوى المطلوب".

وتابع "نحن نتفهم خيبة أمل الجماهير وهي مشروعة تماماً، لكن الأهم الآن هو أن نرفع رؤوسنا ونظل متكاتفين".

وأتم "هناك أمل لأن هناك 6 نقاط في المباراتين المتبقيتين أمام اليابان وهولندا رغم قوتهما".

وألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وسجل عمر رقيق هدف تونس الوحيد.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

تعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.

وسبق وأن خسر منتخب تونس بخماسية في كأس العالم وكان ذلك أمام بلجيكا في 2018 لكن بنتيجة 5-2.