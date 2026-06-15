كأس العالم - حارس السعودية: منتخب أوروجواي من المرشحين للمنافسة على اللقب

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 13:15

كتب : FilGoal

محمد العويس - بولندا والسعودية - كأس العالم 2022

وذلك في اللقاء الذي يجمع المنتخبين في مستهل مشوارهما بكأس العالم 2026 صباح الثلاثاء.

وقال العويس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "حاولنا تطوير أنفسنا خلال المرحلة الماضية، وتقليل الأخطاء التي ظهرت في المباريات التجريبية، وأعتقد أننا في كامل جاهزيتنا للظهور بمستوى مميز في هذه النسخة من كأس العالم، وأن نكون أفضل من السابق، بإذن الله".

وعن الأنباء المتعلقة بظروف منتخب أوروجواي، أجاب: "نحن لا نلتفت إلى الأخبار الخارجية، بل نركز على عملنا، وتطوير أنفسنا، ومعالجة أخطائنا حتى نظهر بصورة مميزة".

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وأكمل "منتخب أوروجواي مهما كانت ظروفه، يبقى أحد المنتخبات الكبيرة في قارة أمريكا الجنوبية، ومن المنتخبات المنافسة في هذه البطولة. نحن نتحدث عن منتخب حقق كأس العالم مرتين، إضافة إلى لقبين أولمبيين، كانا يعدان بطولتين عالميتين في ذلك الوقت، لذا هو يملك تاريخًا كبيرًا، وقد يكون من المرشحين للمنافسة على اللقب".

وتحدث العويس عن الانسجام بين عناصر المنتخب، قائلًا: "تعرفنا بصورة أكبر على إمكانات بعضنا خلال المرحلة الماضية مع المدرب، إلى جانب التكيف مع الأفكار الفنية الجديدة داخل الملعب".

وتابع: "نعمل على تقليل الأخطاء قدر الإمكان حتى نظهر بصورة مميزة في النسخة الجارية من البطولة".

وعن إمكانية تكرار إنجاز المنتخب السعودي في مونديال 1994، رد: "نتمنى أن يعيد التاريخ نفسه بصورة أفضل، وأن نحتفل مع جيل 1994 بإنجاز جديد، بإذن الله".

واختتم حديثه بالتأكيد على تركيز اللاعبين داخل المعسكر، قائلًا: "نعيش في معسكر مغلق، ووسط أجواء هادئة، ونحاول باستمرار معالجة أخطائنا، وتطوير أنفسنا من أجل صناعة حدث مميز. نحن نمثل بلدنا في حدث عالمي، يتابعه الجميع، وهذا يمنحنا دافعًا كبيرًا لتقديم أفضل ما لدينا".

ويلعب المنتخبان ضمن مجموعة واحدة مع كاب فيردي وإسبانيا.

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