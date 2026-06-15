أبولا: ميلان يتوصل لاتفاق مع أموريم

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 12:58

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

ذكرت جريدة أبولا البرتغالية أن ميلان توصل لاتفاق مع روبن أموريم من أجل تدريب الفريق.

وسيتولى المدرب البرتغالي قيادة ميلان بموجب عقد يمتد لموسمين، وفقا للتقرير.

وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يعلن ضم كوكوريا لمدة 6 مواسم سكاي: تمت.. صيباري إلى بايرن والكشف الطبي وشيك كأس العالم - ليندلوف: الفوز على تونس بداية رائعة لنا.. وأدرنا المباراة بشكل مثالي كأس العالم - فيفا يعلن تغيير زي الحكام في مباراة السعودية وأوروجواي

كما تم الاتفاق على جميع التفاصيل المالية المتعلقة بالعقد، ليصبح أموريم المدرب الجديد للفريق استعدادًا للموسم المقبل.

ووفقا لشبكة ذا أثليتك، عقد المدرب البرتغالي البالغ من العمر 41 عاما اجتماعا مع مسؤولي النادي الإيطالي في البرتغال الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية توليه المهمة.

ويأتي اهتمام ميلان بأموريم ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة داخل النادي بعد رحيل المدرب ماسيميليانو أليجري وعدد من المسؤولين التنفيذيين عقب الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان ميلان يفضل التعاقد مع أندوني إيراولا مدرب بورنموث السابق، قبل أن يتجه ليفربول للتعاقد معه خلفا لأرني سلوت.

كما درس النادي الإيطالي عدة أسماء أخرى، من بينها ماوريسيو بوكيتينو، وأوليفر جلاسنر، وماتياس يايسله، وسيباستيان هونيس.

وكان أموريم قد تولى تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر 2024 بعقد يمتد لثلاث سنوات، خلفا لإريك تين هاج.

لكن تجربة المدرب البرتغالي في أولد ترافورد لم تستمر طويلا، إذ أنهى الفريق الموسم في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أسوأ ترتيب للنادي في حقبة البريميرليج، قبل إقالته في يناير الماضي.

وسبق لأموريم تحقيق نجاحات كبيرة مع سبورتنج لشبونة، إذ قاده للتتويج بلقب الدوري البرتغالي مرتين.

ميلان روبن أموريم
نرشح لكم
كأس العالم - ليندلوف: الفوز على تونس بداية رائعة لنا.. وأدرنا المباراة بشكل مثالي كأس العالم - العياري: مشاعري كانت مختلطة بعد الهدف ضد تونس كأس العالم - ثلاث مساهمات تهديفية.. إيزاك رجل مباراة السويد ضد تونس ليس سهلا انتهت كأس العالم - تونس (1)-(5) السويد.. نهاية المباراة كأس العالم - أزمة جديدة.. ريكورد: إلغاء تدريب ومؤتمر منتخب البرتغال بسبب العاصفة تشكيل كأس العالم - الشامخ يحرس مرمى تونس.. وجيوكيريس وإيزاك يقودان هجوم السويد كأس العالم - فان دايك: اليابان لم يخلقوا فرصا.. ومحبط جدا بسبب استقبال هدف من ركلة ثابتة
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يبلغ أحمد رمضان بانتهاء إعارته.. ومصيره في يد عموتة 14 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - زد يتقدم بعرض رسمي لضم عز من فاركو 25 دقيقة | ميركاتو
مدافع تونس: الهزيمة بخماسية أمام السويد وصمة عار 30 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حارس السعودية: منتخب أوروجواي من المرشحين للمنافسة على اللقب ساعة | في المونديال
أبولا: ميلان يتوصل لاتفاق مع أموريم ساعة | الكرة الأوروبية
إلياس السخيري: لم نكن على قدر التحدي أمام السويد.. والأمر أصبح صعبا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدافع أوروجواي: المنتخب السعودي سيكون خصما صعبا 2 ساعة | في المونديال
ريال مدريد يعلن ضم كوكوريا لمدة 6 مواسم 2 ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530987/أبولا-ميلان-يتوصل-لاتفاق-مع-أموريم