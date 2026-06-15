كأس العالم - مدافع أوروجواي: المنتخب السعودي سيكون خصما صعبا

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 12:19

كتب : FilGoal

أوروجواي ضد كولومبيا

يتوقع خوسيه خيمينيز مدافع منتخب أوروجواي أن يواجه منتخب بلاده صعوبات كثيرة أمام المنتخب السعودي في الجولة الافتتاحية لكأس العالم.

وذلك في اللقاء الذي يجمع المنتخبين في مستهل مشوارهما بكأس العالم 2026 صباح الثلاثاء.

وقال خيمينيز في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية: "أريد أن أنقل الهدوء إلى اللاعبين الشباب، لأنهم سيكونون متحمسين. المنتخب السعودي سيكون خصمًا صعبًا، إذ تطور الدوري لديهم، وتطور اللاعبون أيضًا، وهم يملكون إمكانات كبيرة".

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وأضاف "لكننا أوروجواي، ونرتدي هذا القميص، ونعرف جيدًا ما يتعين علينا فعله".

وعن توقعاته للمواجهة، أجاب اللاعب: "كل المباريات صعبة، لذا أتوقع مواجهة تتسم بالحدة العالية، خاصة أنها المباراة الأولى، وكل منتخب يريد حصد النقاط الثلاث".

وتابع: "سنلعب بأفضل ما لدينا، وستكون مباراة تُحسم بالتفاصيل. علينا أن نخوضها بكامل طاقتنا، وأن نفهم مجرياتها بقلوبنا، لكن بعقول هادئة".

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وذكر مدافع أوروجواي أن تركيز منتخب بلاده ينصب بالكامل حاليًا على مواجهة الأخضر، قائلًا: "نفكر فقط في مباراة السعودية، ولا نفكر الآن في مواجهتي كاب فيردي وإسبانيا".

وتحدث خيمينيز عن العناصر الشابة في منتخب بلاده بالقول: "انضم إلينا كثير من اللاعبين الشباب خلال الفترة الماضية، ونمونا وتطورنا معًا. أؤمن بأن الفريق يملك من الكفاءة ما يكفي للتعامل مع صعوبات البطولة".

وعن الظروف المناخية، أجاب: "سنتأقلم مع درجات الحرارة، فالطقس الحار يؤثر في الجميع. سنهتم بالترطيب، وسنبذل كل ما لدينا لإدارة المباراة بأفضل صورة ممكنة".

ويلعب المنتخبان ضمن مجموعة واحدة مع كاب فيردي وإسبانيا.

أوروجواي السعودية خوسيه خيمينيز
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