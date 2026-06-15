ريال مدريد يعلن ضم كوكوريا لمدة 6 مواسم

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 12:12

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا - تشيلسي

أعلن نادي ريال مدريد ضم الإسباني مارك كوكوريا ظهير أيسر تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الملكي في بيان عبر موقعه الرسمي "توصل نادي ريال مدريد لاتفاق مع تشيلسي بشأن انتقال كوكوريا."

وأوضح ريال مدريد في بيانه، أن كوكوريا سينضم إلى الفريق لمدة 6 مواسم قادمة، ليستمر داخل سانتياجو برنابيو حتى 30 يونيو 2032.

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وتأسس كوكوريا في إسبانيول ثم انتقل إلى برشلونة في فريق تحت 16 عاما في 2012 واستمر حتى 2018 ثم خرج معارا إلى إيبار قبل أن ينتقل بشكل نهائي في صيف 2019.

ويرتبط كوكوريا بعقد مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2029، بعدما انضم إلى الفريق قادمًا من برايتون في صيف 2022.

كوكوريا شارك في 50 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.

ويضم مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد فران جارسيا، وألفارو كاريراس، وفيرلاند ميندي.

ويتواجد كوكوريا صحبة المنتخب الإسباني في كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ولم يضم لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا، أي لاعب من ريال مدريد في القائمة النهائية المشاركة في المونديال.

إلا أنه بات هناك لاعبا من ريال مدريد في القائمة، بعد إعلان انضمام كوكوريا للفريق الملكي.

وتعد تلك أول صفقة لريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية بعد فوز فلورنتينو بيريز بانتخابات رئاسة النادي، وتعيين جوزيه مورينيو مدربا للفريق.

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