مدافع تونس بعد الخسارة أمام السويد: نشعر بخيبة أمل.. وعلينا مراجعة أنفسنا

عبر عمر رقيق لاعب المنتخب التونسي، عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام السويد في افتتاحية مباريات نسور قرطاج في كأس العالم 2026.

وتغلب منتخب السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة.

وألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وقال رقيق في تصريحات عبر بي ان سبورتس عقب المباراة: "يجب أن ننظر لأنفسنا في المرآة، أعتقد أنه عندما تكون النتيجة 2-1 عليك أن تبقي المباراة متقاربة."

وأضاف "لا يمكن أن تكون النتيجة 2-1، وتغادر الملعب مع نهاية المباراة وأنت خاسر 5-1 .. هذا أمر غير مقبول."

وأتم "أشعر بخيبة أمل كبيرة، علينا أنا نراجع أنفسنا جيدا وأن نفكر في المباراة المقبلة لتجنب تكرار أمور كهذه."

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وسجل عمر رقيق هدف تونس الوحيد.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

تعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.

وسبق وأن خسر منتخب تونس بخماسية في كأس العالم وكان ذلك أمام بلجيكا في 2018 لكن بنتيجة 5-2.