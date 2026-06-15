سعود عبد الحميد: دونيس منحنا الأريحية.. وانتظروا مباراة قوية أمام أوروجواي

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - مصر ضد السعودية

يرى سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي أن الأخضر يمتلك المقومات التي تساعده على تقديم مباراة قوية أمام أوروجواي بكأس العالم.

ويبدأ مشوار السعودية بمواجهة ثقيلة أمام أوروجواي في الواحدة من صباح الثلاثاء.

وقال عبد الحميد في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "نعلم أن المباراة ستكون كبيرة أمام منتخب قوي، لكننا أيضًا منتخب كبير، وبإذن الله سنطبق كل ما طلبه منا المدرب داخل الملعب، ونظهر بصورة جيدة".

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وأوضح أن الاحتكاك المستمر بالنجوم العالميين في الدوري السعودي أسهم في تطور مستوى اللاعبين السعوديين، قائلًا: "اللاعبون يشاركون باستمرار أمام أسماء كبيرة في الدوري السعودي، ولذلك من الطبيعي أن نرى تطورهم وقدرتهم على التأقلم مع أي فكر تكتيكي أو مدرب".

وأضاف: "لا يوجد فارق كبير بين اللاعب الأساسي والبديل، وهذا أمر إيجابي للمجموعة وللمنتخب، لأنه يمنحنا خيارات أكبر ويعكس جودة العمل داخل الفريق".

ووجّه لاعب الأخضر رسالة إلى الجماهير السعودية، قال فيها: "الجمهور السعودي لا يمكن أن نوفيه حقه، فهو يقف معنا في كل مكان. ربما شعر بالحزن منا في وقت سابق، لكنه استمر في مساندتنا ودعمنا، وبإذن الله نسعده في المباراة المقبلة".

وأشار سعود إلى أن وجود لاعبين عالميين في الدوري السعودي جعل التعامل مع المباريات الكبرى أمرًا معتادًا بالنسبة إلى لاعبي المنتخب، موضحًا: "الدوري السعودي يضم لاعبين عالميين ومستوى المنافسة فيه مرتفع، لذلك أصبح التعامل مع مثل هذه المواجهات أمرًا طبيعيًا بالنسبة إلى اللاعبين".

وتابع: "سنقدم كل ما نملكه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير السعودية".

وعن العمل الفني مع اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، قال: "المدرب منحنا أريحية كبيرة خلال التدريبات، وساعدنا على فهم أفكاره التكتيكية بصورة أسرع، وهذا انعكس على اللاعبين وجعلهم أكثر راحة وثقة داخل الملعب".

وأكد جاهزية لاعبي الأخضر للمواجهة المرتقبة، قائلًا: "تدربنا بصورة جيدة منذ اليوم الأول، وكل لاعب كان في قمة تركيزه، وبإذن الله سيظهر أثر هذا العمل خلال المباراة".

واختتم حديثه بالرد على التخوف من الإرهاق والإصابات، قائلًا: "الحمد لله، ظهر تطور اللاعبين خلال الفترة الماضية، والجميع اكتسب المزيد من النضج والخبرة مع مرور الأعوام، وبإذن الله نقدم أفضل ما لدينا ونفرح الجماهير السعودية".

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