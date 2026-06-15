تقارير: سامي خضيرة يساعد مورينيو في تدريب ريال مدريد

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 11:56

كتب : FilGoal

سامي خضيرة

أفادت شبكة ذا أثليتك أن الألماني سامي خضيرة سينضم إلى الجهاز الفني للمدرب جوزيه مورينيو في ريال مدريد.

وخاض خضيرة، البالغ من العمر 39 عاماً، تجربة العمل مع مورينيو خلال الفترة الأولى للمدرب البرتغالي على رأس الجهاز الفني لريال مدريد بين عامي 2010 و2013، حيث كان أحد اللاعبين الأساسيين في الفريق خلال تلك الحقبة.

المنصب سيكون الأول لسامي خضيرة، منذ اعتزاله كرة القدم في 2021.

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قبل أيام، أعلن ريال مدريد تعيين جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق.

وكشف ريال مدريد عن توقيع مورينيو عقود تدريب الفريق لمدة 3 مواسم، تستمر حتى 30 يونيو 2029.

وأوضح ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد لكرة القدم، الذي اجتمع اليوم الخميس 11 يونيو، برئاسة فلورنتينو بيريز، على تعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق."

وأعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق مجددا، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لريال مدريد ليظل على مقعد الرئيس حتى عام 2030.

وأشار النادي الملكي، إلى أن مورينيو سينضم إلى الفريق يوم 13 يوليو المقبل، وهو موعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ودفع ريال مدريد 15 مليون يورو إلى بنفيكا قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.

وخسر ريال مدريد كافة البطولات الموسم الماضي محليا وقاريا.

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