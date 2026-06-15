الرياضية: حمد الله يوقع للتعاون

أفادت جريدة الرياضية السعودية أن عبد المغربي الرزاق حمد الله وقع رسميا عقده مع نادي التعاون.

وأوضح التقرير أن العقد سيمتد لمدة موسم.

وسينضم صاحب الـ 35 عاما لصفوف التعاون في صفقة انتقال حر.

ويتبقى الإعلان الرسمي فقط، وفقا للتقرير.

ورحل الدولي المغربي عن الشباب السعودي قبل نهاية الموسم.

وسجل حمد الله 156 هدفا في الدوري السعودي في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف السوري عمر السومة صاحب الـ 162 هدفا.

وارتدى حمد الله قمصان النصر واتحاد جدة والشباب والهلال في الدوري السعودي.

يذكر أن حمد الله ساهم في تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العرب 2025 بعدما سجل ثنائية أمام الأردن في النهائي.

ويسعى التعاون لتعزيز صفوفه بعدما ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا 2 بدءا من دور المجموعات في الموسم المقبل.

واحتل التعاون المركز السادس الموسم المنقضي في الدوري السعودي.