سكاي: تمت.. صيباري إلى بايرن والكشف الطبي وشيك

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا بأن بايرن ميونيخ أتم اتفاقه مع إيندهوفن من أجل ضم المغربي إسماعيل صيباري.

وأكد تقرير سكاي، ما ذكرته جريدة بيلد قبل ساعات بتوصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاق مع نادي إيندهوفن بشأن انتقال صيباري.

وتبلغ قيمة الصفقة المتفق عليها نحو 55 مليون يورو، شاملة المكافآت والإضافات، حسب التقرير.

ولم يتبقَّ سوى استكمال إجراءات العقد والفحص الطبي.

ومن المقرر أن يلتقي صيباري والفريق الطبي لبايرن ميونيخ في الولايات المتحدة لإجراء الفحص الطبي، وذلك بانتظار موافقة الناديين والاتحاد المغربي لكرة القدم.

ومن حسن التوقيت أن طبيب بايرن يتواجد حالياً في الولايات المتحدة بصفته طبيب المنتخب الألماني، ما يتيح له إجراء الفحص الطبي لصيباري هناك.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بضعة أيام إضافية قبل حدوث ذلك، وربما حتى بعد المباراة الثانية للمغرب في دور المجموعات بكأس العالم، حتى لا تتأثر استعدادات المنتخب لمباراة السبت.

قبل أيام، ذكر موقع فوت ميركاتو أن بايرن ميونيخ اقترب من إتمام صفقة ضم المغربي إسماعيل صيباري جناح إيندهوفن.

وأوضح التقرير أن البالغ من العمر 25 عاما سيوقع على عقد يربطه بالبافاري حتى صيف 2031.

المفاوضات انطلقت بعد تعثر صفقة أنتوني جوردون لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الذي انتقل إلى برشلونة قبل كأس العالم، حسب تقارير عديدة.

ويحظى صيباري بتقدير داخل النادي البافاري، وينتظر بايرن معرفة القيمة المالية المطلوبة من بي إس في إيندهوفن.

ويمتد عقد الدولي المغربي مع أيندهوفن حتى صيف 2028.