سكاي: تمت.. صيباري إلى بايرن والكشف الطبي وشيك

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 11:35

كتب : FilGoal

هدف إسماعيل صيباري - المغرب - البرازيل

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا بأن بايرن ميونيخ أتم اتفاقه مع إيندهوفن من أجل ضم المغربي إسماعيل صيباري.

وأكد تقرير سكاي، ما ذكرته جريدة بيلد قبل ساعات بتوصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاق مع نادي إيندهوفن بشأن انتقال صيباري.

وتبلغ قيمة الصفقة المتفق عليها نحو 55 مليون يورو، شاملة المكافآت والإضافات، حسب التقرير.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - الرياضية: مهاجم السعودية لن يدخل القائمة النهائية لهذا السبب كأس العالم - العياري: مشاعري كانت مختلطة بعد الهدف ضد تونس كأس العالم - لموشي: السويد كانت الأفضل من حيث الجودة الفنية كأس العالم - ليندلوف: الفوز على تونس بداية رائعة لنا.. وأدرنا المباراة بشكل مثالي

ولم يتبقَّ سوى استكمال إجراءات العقد والفحص الطبي.

ومن المقرر أن يلتقي صيباري والفريق الطبي لبايرن ميونيخ في الولايات المتحدة لإجراء الفحص الطبي، وذلك بانتظار موافقة الناديين والاتحاد المغربي لكرة القدم.

ومن حسن التوقيت أن طبيب بايرن يتواجد حالياً في الولايات المتحدة بصفته طبيب المنتخب الألماني، ما يتيح له إجراء الفحص الطبي لصيباري هناك.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بضعة أيام إضافية قبل حدوث ذلك، وربما حتى بعد المباراة الثانية للمغرب في دور المجموعات بكأس العالم، حتى لا تتأثر استعدادات المنتخب لمباراة السبت.

قبل أيام، ذكر موقع فوت ميركاتو أن بايرن ميونيخ اقترب من إتمام صفقة ضم المغربي إسماعيل صيباري جناح إيندهوفن.

وأوضح التقرير أن البالغ من العمر 25 عاما سيوقع على عقد يربطه بالبافاري حتى صيف 2031.

المفاوضات انطلقت بعد تعثر صفقة أنتوني جوردون لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الذي انتقل إلى برشلونة قبل كأس العالم، حسب تقارير عديدة.

ويحظى صيباري بتقدير داخل النادي البافاري، وينتظر بايرن معرفة القيمة المالية المطلوبة من بي إس في إيندهوفن.

ويمتد عقد الدولي المغربي مع أيندهوفن حتى صيف 2028.

بايرن ميونيخ المغرب إسماعيل صيباري
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يبلغ أحمد رمضان بانتهاء إعارته.. ومصيره في يد عموتة خبر في الجول - زد يتقدم بعرض رسمي لضم عز من فاركو ريال مدريد يعلن ضم كوكوريا لمدة 6 مواسم الرياضية: حمد الله يوقع للتعاون رومانو: إيندهوفن يريد تفعيل بند شراء عقد أنس صلاح الدين ولكن سيقص شعره؟ رومانو: ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كوكوريا تقرير: نوتنجهام يسعى لضم فابيو فيريرا من أرسنال كأس العالم - توريس: أركز فقط على مباراة كاب فيردي ولا أهتم بالشائعات
أخر الأخبار
دوكو: الخصوم أصبحوا أكثر خوفا.. ومواجهتي للمدافع بمفرده أشبه بتسديد ركلة جزاء 13 دقيقة | في المونديال
بعد السقوط بخماسية.. تقرير: تونس تدرس إقالة لموشي وتعيين منذر الكبير 14 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - الأهلي يبلغ أحمد رمضان بانتهاء إعارته.. ومصيره في يد عموتة 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - زد يتقدم بعرض رسمي لضم عز من فاركو 44 دقيقة | ميركاتو
مدافع تونس: الهزيمة بخماسية أمام السويد وصمة عار 48 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حارس السعودية: منتخب أوروجواي من المرشحين للمنافسة على اللقب ساعة | في المونديال
أبولا: ميلان يتوصل لاتفاق مع أموريم ساعة | الكرة الأوروبية
إلياس السخيري: لم نكن على قدر التحدي أمام السويد.. والأمر أصبح صعبا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530979/سكاي-تمت-صيباري-إلى-بايرن-والكشف-الطبي-وشيك