مواعيد مباريات الاثنين 15 يونيو - مصر ضد بلجيكا.. ومواجهة عربية لاتينية

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 11:19

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - بلجيكا

على بركة الله.. ينطلق مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026 يوم الاثنين.

وتستأنف اليوم مباريات دور مجموعات كأس العالم 2026 والمقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلعب الفراعنة ضد منتخب بلجيكا في الجولة الافتتاحية للبطولة في مباراة مرتقبة.

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ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات الاثنين 15 يونيو والقنوات الناقلة.

كأس العالم 2026

إسبانيا × كاب فيردي.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 3.

مصر × بلجيكا.. 10 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2 و4.

السعودية × أوروجواي .. 1:00 صباح الثلاثاء - بي إن سبورتس ماكس 3.

إيران × نيوزيلندا.. 4:00 صباح الثلاثاء - بي إن سبورتس ماكس 4.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مصر بلجيكا مباريات اليوم
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