كأس العالم - ليندلوف: الفوز على تونس بداية رائعة لنا.. وأدرنا المباراة بشكل مثالي

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 08:22

كتب : FilGoal

ليندلوف - هامشيك - السويد - سلوفاكيا - يورو 2020

أعرب فيكتور ليندلوف مدافع السويد عن رضاه بشأن أداء لاعبي فريقه بعد الفوز على تونس.

فيكتور ليندلوف

النادي : أستون فيلا

السويد

وتغلب منتخب السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وقال ليندلوف عبر موقع فيفا: "أنا سعيد للغاية بالنقاط الثلاث التي حصدناها اليوم".

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وشدد "بداية رائعة للبطولة، خاصة إذا كنا نتحدث عن كأس عالم كبير".

واختتم ليندلوف تصريحاته "أعتقد أننا أدرنا المباراة بشكل مثالي، سواء بالكرة أو بدونها وأنا راض تماما عما قدمناه".

وألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

وتعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.

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