كأس العالم - العياري: مشاعري كانت مختلطة بعد الهدف ضد تونس

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 08:08

كتب : FilGoal

احتفال هدف ياسين العياري - السويد ضد تونس

وصف ياسين العياري لاعب السويد مواجهة تونس بالخاصة له بعدما سجل ثنائية أمام بلده الأم في كأس العالم 2026.

وحققت السويد نتيجة ضخمة بالفوز 5-1 على تونس في المجموعة السادسة.

ورفض العياري الذي افتتح التسجيل الاحتفال أمام منتخب بلاده الأم، إذ وُلد لأب تونسي وأم مغربية في السويد التي يمثل منتخبها.

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وقال لاعب السويد عبر بي إن سبورتس: "كانت مباراة خاصة لي لأن لدي جذور تونسية، وأقضى العطلة في تونس وبعد الهدف مشاعري كانت مختلطة".

وأضاف "سعيد كمنتمي للمنتخب السويدي، وأتمنى الحظ الأوفر لتونس وأن يحققوا الفوز في المباراة المقبلة".

وأتم "نؤمن بأنفسنا وبإمكاننا الفوز في المباراة المقبلة وتصدر ترتيب المجموعة".

ويستعد منتخب السويد لمواجهة هولندا التي تعادلت مع اليابان بهدف لكل فريق.

وألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

وتعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.

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