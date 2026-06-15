كأس العالم - لموشي: السويد كانت الأفضل من حيث الجودة الفنية

اعترف صبري لموشي مدرب منتخب تونس بأفضلية السويد خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين.

وتغلب منتخب السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وقال صبري لموشي عبر قناة بي إن سبورتس: "سجل منتخب السويد أهدافا بناء على جودتهم الفردية واستغلال أخطائنا الفردية".

وكشف لموشي "بدأنا الشوط الثاني بطريقة جيدة وكنا قريبين من التسجيل حتى الخطأ الذي تسبب في الهدف الثالث".

واختتم لموشي تصريحاته "لا بد من تقليل عدد الأخطاء المرتكبة والتركيز على المباريات المقبلة، ومنتخب السويد كان الأفضل من حيث الجودة الكروية".

وألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

وتعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.