كأس العالم - ثلاث مساهمات تهديفية.. إيزاك رجل مباراة السويد ضد تونس

حصل ألكسندر إيزاك على جائزة رجل مباراة السويد ضد تونس ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس العالم.

ألكسندر إيزاك النادي : ليفربول السويد

وساهم إيزاك في ثلاثة أهداف خلال انتصار السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل إيزاك هدف السويد الثاني في الدقيقة 30 قبل أن يصنع الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 59 و84 على التوالي.

وألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

وتعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.