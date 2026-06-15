كأس العالم - فيفا يعلن تغيير زي الحكام في مباراة السعودية وأوروجواي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغيير زي الحكام في مباراة السعودية ضد أوروجواي في كأس العالم 2026 تكريما لمدينة ميامي.

وسيظهر الحكام مرتدين الطاقم الوردي في المباراة المقرر إقامتها في الواحدة صباح يوم الثلاثاء.

وستقام المباراة على ملعب هارك رود ستيديوم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا لحساب المجموعة الثامنة.

وأشار فيفا في بيانه إلى "سيُكرّم الحكام مدينتهم المضيفة بارتداء قمصان وردية اللون عليها صورة طيور الفلامنجو في مباراة أوروجواي ضد السعودية يوم الاثنين 15 يونيو، في إشارة إلى طيور الفلامنجو، وعمارة آرت ديكو، وغروب الشمس الشهير في ميامي الذي جعل هذا اللون رمزًا مميزًا هنا".

A tribute to Miami 🩷@FIFAWorldCup officials will honour their host city by wearing pink flamingo jerseys for Uruguay vs Saudi Arabia on Monday, 15 June — a nod to the flamingos, the Art Deco architecture, and those famous Miami sunsets that make the colour iconic here. pic.twitter.com/kgw1BLfhVd — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

ويقام معسكر الحكام خلال كأس العالم 2026 في مدينة ميامي الأمريكية، إذ تم اختيارها لتكون المقر الرئيسي للحكام في البطولة.

وسيدير الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني اللقاء تحكيميا ويعاونه دانييلي بيندوني وألبرتو تيجوني.

وتضم المجموعة الثامنة كل من السعودية وإسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.