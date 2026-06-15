كأس العالم - فيفا يعلن تغيير زي الحكام في مباراة السعودية وأوروجواي

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 07:07

كتب : FilGoal

ماوريتسيو مارياني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغيير زي الحكام في مباراة السعودية ضد أوروجواي في كأس العالم 2026 تكريما لمدينة ميامي.

وسيظهر الحكام مرتدين الطاقم الوردي في المباراة المقرر إقامتها في الواحدة صباح يوم الثلاثاء.

وستقام المباراة على ملعب هارك رود ستيديوم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا لحساب المجموعة الثامنة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مؤتمر بييلسا: السعودية لن تكون خصما سهلا.. وتأخر الطائرة لم يؤثر بنا كأس العالم – مدرب السعودية: استراحة منتصف الشوط تساعدنا على توجيه اللاعبين كأس العالم - أدهم مخادمة حكما لمواجهة إسبانيا وكاب فيردي.. وإيطالي يدير مباراة السعودية الأولى للمرة الأولى في التاريخ.. لاعب من الدوري السعودي يفتتح أهداف كأس العالم

وأشار فيفا في بيانه إلى "سيُكرّم الحكام مدينتهم المضيفة بارتداء قمصان وردية اللون عليها صورة طيور الفلامنجو في مباراة أوروجواي ضد السعودية يوم الاثنين 15 يونيو، في إشارة إلى طيور الفلامنجو، وعمارة آرت ديكو، وغروب الشمس الشهير في ميامي الذي جعل هذا اللون رمزًا مميزًا هنا".

ويقام معسكر الحكام خلال كأس العالم 2026 في مدينة ميامي الأمريكية، إذ تم اختيارها لتكون المقر الرئيسي للحكام في البطولة.

وسيدير الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني اللقاء تحكيميا ويعاونه دانييلي بيندوني وألبرتو تيجوني.

وتضم المجموعة الثامنة كل من السعودية وإسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

ماوريتسيو مارياني السعودية إسبانيا كأس العالم
نرشح لكم
إلياس السخيري: لم نكن على قدر التحدي أمام السويد.. والأمر أصبح صعبا كأس العالم - مدافع أوروجواي: المنتخب السعودي سيكون خصما صعبا مدافع تونس بعد الخسارة أمام السويد: نشعر بخيبة أمل.. وعلينا مراجعة أنفسنا سعود عبد الحميد: دونيس منحنا الأريحية.. وانتظروا مباراة قوية أمام أوروجواي كأس العالم - الرياضية: مهاجم السعودية لن يدخل القائمة النهائية لهذا السبب مواعيد مباريات الاثنين 15 يونيو - مصر ضد بلجيكا.. ومواجهة عربية لاتينية كأس العالم - ليندلوف: الفوز على تونس بداية رائعة لنا.. وأدرنا المباراة بشكل مثالي كأس العالم - العياري: مشاعري كانت مختلطة بعد الهدف ضد تونس
أخر الأخبار
إلياس السخيري: لم نكن على قدر التحدي أمام السويد.. والأمر أصبح صعبا 16 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مدافع أوروجواي: المنتخب السعودي سيكون خصما صعبا 38 دقيقة | في المونديال
ريال مدريد يعلن ضم كوكوريا لمدة 6 مواسم 45 دقيقة | ميركاتو
مدافع تونس بعد الخسارة أمام السويد: نشعر بخيبة أمل.. وعلينا مراجعة أنفسنا 55 دقيقة | في المونديال
سعود عبد الحميد: دونيس منحنا الأريحية.. وانتظروا مباراة قوية أمام أوروجواي 58 دقيقة | في المونديال
تقارير: سامي خضيرة يساعد مورينيو في تدريب ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
الرياضية: حمد الله يوقع للتعاون ساعة | ميركاتو
بيلد: بايرن يتوصل لاتفاق من أجل ضم صيباري.. والكشف الطبي وشيك ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530969/كأس-العالم-فيفا-يعلن-تغيير-زي-الحكام-في-مباراة-السعودية-وأوروجواي