كأس العالم - ديالو: جئنا إلى هنا لنصنع التاريخ

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 06:48

كتب : FilGoal

أماد ديالو - كوت ديفوار - الإكوادور

يأمل أماد ديالو لاعب كوت ديفوار أن يصنع هو وزملائه التاريخ في كأس العالم 2026 عقب الفوز على الإكوادور.

وأوقف منتخب كوت ديفوار سلسلة اللاهزيمة لـ الإكوادور بالفوز بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

وقال ديالو عقب نهاية اللقاء: "كنا بحاجة ماسة للفوز. جئنا إلى هنا لنصنع التاريخ".

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وأضاف "هذه أول بطولة كبرى لنا جميعا، ونحن متحمسون للغاية".

سجل هدف اللقاء الوحيد أماد ديالو.

وارتفع رصيد كوت ديفوار في بداية المشوار لـ 3 نقاط خلف ألمانيا صاحبة الصدارة بفارق الأهداف بعد فوزها بنتيجة 7-1.

فيما أصبح منتخب الإكوادور ثالثا بدون نقاط بفارق الأهداف عن كوراساو.

وللمرة الثانية يبدأ منتخب إفريقي مشواره في كأس العالم بالفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية بعد الكاميرون ضد الأرجنتين في 1990.

كما أصبح أول منتخب إفريقي يحقق الفوز في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم منذ السنغال في 2018 عندما فازوا على بولندا.

وأًصبح ديالو أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب كوت ديفوار في كأس العالم بعمر 23 عاما و11 يوما متفوقا على بكاري كونيه صاحب الـ 24 عاما و8 أشهر في 2006.

وسجل ديالو 7 أهداف دولية، ولا يخسر الأفيال مباراة سجل فيها ديالو إذ حققوا الفوز في 6 وتعادلوا في 1.

وأوقف ديالو وكوت ديفوار سلسلة لا هزيمة الإكوادور التي استمرت لعامين.

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