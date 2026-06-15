كأس العالم - مؤتمر مدرب نيوزيلندا: نركز على كرة القدم فقط قبل مواجهة إيران

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 06:25

كتب : FilGoal

دارين بازيلي - مدرب منتخب نيوزيلندا

شدد دارين بازيلي مدرب منتخب نيوزيلندا أن فريقه يتعامل مع مواجهة إيران في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026 بشكل طبيعي، بعيدا عن أي أبعاد سياسية تحيط بالمباراة.

ويستعد منتخب إيران لمواجهة نيوزيلندا لحساب المجموعة السابعة التي تضم أيضا مصر وبلجيكا.

وقال بازيلي في المؤتمر الصحفي: "بصراحة تعاملنا معها كمباراة عادية، نستعد بالطريقة نفسها لكل مباراة دولية، ولم نفعل أي شيء مختلف".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مؤتمر مدرب إيران: كل ما نفكر فيه هو كرة القدم.. ومدينون بالشكر لـ المكسيك منافس مصر - رويترز: بعثة إيران تصل أمريكا وسط حراسة أمنية مشددة كأس العالم - العثور على جثة بالقرب من معسكر منتخب إيران منافس مصر - منتخب إيران يختتم استعداداته لكأس العالم بالفوز على شباب تيخوانا بثلاثية

وأضاف "هي مباراة كبيرة لأنها في كأس العالم، ونريد تقديم أداء جيد في هذا الحدث".

واتفق كريس وود قائد المنتخب مع مدربه، قائلا: "كل تركيزنا على كرة القدم فقط، وبمجرد دخول الملعب لا شيء آخر يهم".

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة من الجالية الإيرانية في لوس أنجلوس، رغم عدم وضوح حجم الدعم للمنتخب.

وأوضح بازيلي "جميع اللاعبين يفضلون اللعب أمام جماهير كبيرة وفي أجواء حماسية، وهذا ما جئنا من أجله".

وتعد هذه المشاركة الأولى لنيوزيلندا في كأس العالم منذ 16 عاما، بعدما انتظر الفريق طويلا للعودة إلى البطولة.

وتابع بازيلي "انتظرنا كثيرا لنكون هنا، نحن متحمسون للانطلاق".

واختتم بازيلي "معظم المباريات في البطولة متقاربة، وكل الفرق لديها فرصة للفوز، وهذا يمنحنا الثقة".

ويواجه منتخب نيوزيلندا نظيره الإيراني المصنف 20 عالميا، والذي لم يخسر في التصفيات الآسيوية.

وحطت بعثة "تيم ملي" الرحال في مطار لوس أنجلوس الدولي قادمة من مدينة تيخوانا المكسيكية.

وانتقل المنتخب الإيراني وفقا لوكالة "رويترز" إلى الفندق في حضور أمني مكثف، وأغلقت الشرطة الأرصفة ونشرت أجهزة أمنية على طول أجزاء من واجهة الفندق.

وتبدأ المباراة في الرابعة فجر يوم الثلاثاء على ملعب سوفي ستيديوم.

ويخوض منتخب إيران مبارياته في كأس العالم 2026 بإجراءات استثنائية، إذ سيكون مطالبا بدخول الولايات المتحدة والخروج منها في نفس يوم المباريات.

إيران نيوزيلندا
نرشح لكم
مدافع تونس بعد الخسارة أمام السويد: نشعر بخيبة أمل.. وعلينا مراجعة أنفسنا سعود عبد الحميد: دونيس منحنا الأريحية.. وانتظروا مباراة قوية أمام أوروجواي كأس العالم - الرياضية: مهاجم السعودية لن يدخل القائمة النهائية لهذا السبب مواعيد مباريات الاثنين 15 يونيو - مصر ضد بلجيكا.. ومواجهة عربية لاتينية كأس العالم - ليندلوف: الفوز على تونس بداية رائعة لنا.. وأدرنا المباراة بشكل مثالي كأس العالم - العياري: مشاعري كانت مختلطة بعد الهدف ضد تونس كأس العالم - لموشي: السويد كانت الأفضل من حيث الجودة الفنية كأس العالم - ثلاث مساهمات تهديفية.. إيزاك رجل مباراة السويد ضد تونس
أخر الأخبار
مدافع تونس بعد الخسارة أمام السويد: نشعر بخيبة أمل.. وعلينا مراجعة أنفسنا 7 دقيقة | في المونديال
سعود عبد الحميد: دونيس منحنا الأريحية.. وانتظروا مباراة قوية أمام أوروجواي 10 دقيقة | في المونديال
تقارير: سامي خضيرة يساعد مورينيو في تدريب ريال مدريد 14 دقيقة | الدوري الإسباني
الرياضية: حمد الله يوقع للتعاون 27 دقيقة | ميركاتو
بيلد: بايرن يتوصل لاتفاق من أجل ضم صيباري.. والكشف الطبي وشيك 35 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - الرياضية: مهاجم السعودية لن يدخل القائمة النهائية لهذا السبب 41 دقيقة | في المونديال
مواعيد مباريات الاثنين 15 يونيو - مصر ضد بلجيكا.. ومواجهة عربية لاتينية 51 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ليندلوف: الفوز على تونس بداية رائعة لنا.. وأدرنا المباراة بشكل مثالي 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530966/كأس-العالم-مؤتمر-مدرب-نيوزيلندا-نركز-على-كرة-القدم-فقط-قبل-مواجهة-إيران