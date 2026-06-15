كأس العالم - مؤتمر مدرب نيوزيلندا: نركز على كرة القدم فقط قبل مواجهة إيران

شدد دارين بازيلي مدرب منتخب نيوزيلندا أن فريقه يتعامل مع مواجهة إيران في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026 بشكل طبيعي، بعيدا عن أي أبعاد سياسية تحيط بالمباراة.

ويستعد منتخب إيران لمواجهة نيوزيلندا لحساب المجموعة السابعة التي تضم أيضا مصر وبلجيكا.

وقال بازيلي في المؤتمر الصحفي: "بصراحة تعاملنا معها كمباراة عادية، نستعد بالطريقة نفسها لكل مباراة دولية، ولم نفعل أي شيء مختلف".

وأضاف "هي مباراة كبيرة لأنها في كأس العالم، ونريد تقديم أداء جيد في هذا الحدث".

واتفق كريس وود قائد المنتخب مع مدربه، قائلا: "كل تركيزنا على كرة القدم فقط، وبمجرد دخول الملعب لا شيء آخر يهم".

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة من الجالية الإيرانية في لوس أنجلوس، رغم عدم وضوح حجم الدعم للمنتخب.

وأوضح بازيلي "جميع اللاعبين يفضلون اللعب أمام جماهير كبيرة وفي أجواء حماسية، وهذا ما جئنا من أجله".

وتعد هذه المشاركة الأولى لنيوزيلندا في كأس العالم منذ 16 عاما، بعدما انتظر الفريق طويلا للعودة إلى البطولة.

وتابع بازيلي "انتظرنا كثيرا لنكون هنا، نحن متحمسون للانطلاق".

واختتم بازيلي "معظم المباريات في البطولة متقاربة، وكل الفرق لديها فرصة للفوز، وهذا يمنحنا الثقة".

ويواجه منتخب نيوزيلندا نظيره الإيراني المصنف 20 عالميا، والذي لم يخسر في التصفيات الآسيوية.

وحطت بعثة "تيم ملي" الرحال في مطار لوس أنجلوس الدولي قادمة من مدينة تيخوانا المكسيكية.

وانتقل المنتخب الإيراني وفقا لوكالة "رويترز" إلى الفندق في حضور أمني مكثف، وأغلقت الشرطة الأرصفة ونشرت أجهزة أمنية على طول أجزاء من واجهة الفندق.

وتبدأ المباراة في الرابعة فجر يوم الثلاثاء على ملعب سوفي ستيديوم.

ويخوض منتخب إيران مبارياته في كأس العالم 2026 بإجراءات استثنائية، إذ سيكون مطالبا بدخول الولايات المتحدة والخروج منها في نفس يوم المباريات.