كأس العالم - أدفوكات: الخسارة بسبعة غير جيدة.. والهزيمة أمام ألمانيا ليست عارا

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 05:48

كتب : FilGoal

ديك أدفوكات - كوراساو

أبدى ديك أدفوكات المدير الفني لمنتخب كوراساو مشاعر متباينة عقب الخسارة الثقيلة أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم 2026.

وحقق منتخب ألمانيا انتصارا كبيرا بسباعية مقابل هدف في مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

وقال أدفوكات في المؤتمر الصحفي: "الخسارة بسبعة أهداف ليست جيدة رغم إدراكنا قوة المنتخب الألماني".

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وأضاف "اخترنا اللعب بخطة هجومية لأننا كنا نعلم أننا سنخسر إذا اعتمدنا على الدفاع فقط، لكن الخطة لم تنجح في جميع الجوانب".

وتابع "الهزيمة ليست عارا، وأعتقد أننا يمكننا أن نشعر بالفخر".

وشهدت المباراة لحظات مؤثرة للمدرب صاحب الـ78 عاما، إذ ظهر باكيا قبل اللقاء، في الظهور الأول لكوراساو في كأس العالم.

وأوضح "الأمر مرتبط بفرحة شعب كوراساو، ربما بسبب سني، المشاعر تكون مسيطرة، لا أحب ذلك لكن فرحة الشعب رائعة".

ورغم الأداء الجيد نسبيا في فترات من الشوط الأول، تلقى منتخب كوراساو خسارة تاريخية، إذ سجل رقما سلبيا كأكبر فارق أهداف يتلقاه فريق في ظهوره الأول بالمونديال منذ خسارة كوريا الجنوبية 9-0 أمام المجر في 1954.

واختتم تصريحاته "هذه المباراة كانت لحظة مذهلة لشعب كوراساو، فهي دولة صغيرة مقارنة بألمانيا، والأهم الآن أن ندافع بشكل أفضل في المباراة الثانية".

وشهد اللقاء مواجهة بين أكبر وأصغر مدربين في البطولة، إذ يبلغ أدفوكات 78 عاما مقابل 38 عاما ليوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا.

وكان أدفوكات قد رحل عن تدريب كوراساو في مارس لأسباب شخصية، قبل أن يعود مجددا الشهر الماضي بعد استقالة فريد روتن.

كأس العالم كوراساو
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