كأس العالم - مدرب اليابان: الحصول على نقطة فقط أمام هولندا أمر مخيب للآمال

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 05:26

كتب : FilGoal

هاجيمي مورياسو مدرب اليابان

أعرب هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان عن خيبة أمله بعد التعادل أمام هولندا في الجولة الافتتاحية وعدم تحقيق الفوز.

وتعادل منتخب اليابان مع منافسه هولندا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال هاجيمي مورياسو عبر موقع فيفا: "أشعر بخيبة أمل لعدم تحقيقنا الفوز، ولكن على الرغم من تأخرنا مرتين، لم يستسلم اللاعبون وقاتلوا بشراسة كفريق واحد".

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وتابع "صحيح أن الحصول على نقطة فقط أمر مخيب للآمال بعض الشيء، لكننا حققنا نتيجة إيجابية بفضل جهودنا الجماعية".

واختتم مورياسو تصريحاته "دافعنا بصبر ثم حاولنا أن نكون أكثر شراسة في الهجوم، ونفذ اللاعبون ما خططنا له واستعددنا له".

وحصل فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا على جائزة رجل المباراة ضد اليابان.

ولم يتمكن أي منتخب أوروبي من الفوز على منتخب آسيوي في كأس العالم 2026 إذ انتهت مباراتين بالخسارة ومثلهما بالتعادل.

ولم يخسر منتخب هولندا أي مباراة في افتتاح كأس العالم خلال تاريخه إذ انتصر في 7 وتعادل في 3 آخرين.

ويتواجد منتخبا السويد وتونس رفقة هولندا واليابان في المجموعة.

ويلعب منتخب هولندا مباراته المقبلة أمام السويد ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 15 يونيو الجاري.

بينما يلعب منتخب اليابان ضد تونس ضمن نفس المجموعة.

كأس العالم اليابان مورياسو
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