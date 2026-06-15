الفيل يكسر السلسلة

أوقف منتخب كوت ديفوار سلسلة اللاهزيمة لـ الإكوادور بالفوز بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

سجل هدف اللقاء الوحيد أماد ديالو.

وارتفع رصيد كوت ديفوار في بداية المشوار لـ 3 نقاط خلف ألمانيا صاحبة الصدارة بفارق الأهداف بعد فوزها بنتيجة 7-1.

فيما أصبح منتخب الإكوادور ثالثا بدون نقاط بفارق الأهداف عن كوراساو.

وللمرة الثانية يبدأ منتخب إفريقي مشواره في كأس العالم بالفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية بعد الكاميرون ضد الأرجنتين في 1990.

كما أصبح أول منتخب إفريقي يحقق الفوز في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم منذ السنغال في 2018 عندما فازوا على بولندا.

وأًصبح ديالو أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب كوت ديفوار في كأس العالم بعمر 23 عاما و11 يوما متفوقا على بكاري كونيه صاحب الـ 24 عاما و8 أشهر في 2006.

وسجل ديالو 7 أهداف دولية، ولا يخسر الأفيال مباراة سجل فيها ديالو إذ حققوا الفوز في 6 وتعادلوا في 1.

وأوقف ديالو وكوت ديفوار سلسلة لا هزيمة الإكوادور التي استمرت لعامين.



































كسر السلسلة

منتخب التري منذ الخسارة من البرازيل في سبتمبر 2024 لم يخسر أي مباراة خلال 19 مواجهة سواء رسمية أو ودية.

خلال تلك الـ 19 مباراة فازوا على كولومبيا والأرجنتين والسعودية وتعادلوا مع المغرب وهولندا والمكسيك وأمريكا والبرازيل وأوروجواي.

وفي الـ 19 مباراة استقبلوا أهدافا في 6 مباريات فقط، ليأتي الفيل الإيفواري ويكسر بأقدامه تلك السلسلة بهدف قاتل.

التشكيل

وخاض واهي ثاني مباراة دولية له بعدما استطاع تغيير جنسيته الرياضية في مارس الماضي لتمثيل الأفيال بعدما تدرج في فئات منتخب فرنسا السنية.

وجلس أمادو ديالو على مقاعد بدلاء الأفيال، فيما بدأ يان ديوماندي أساسيا والأنظار مصوبة حول الجناح الشاب تمهيدا لانتقاله لأحد كبار القارة العجوز من لايبزج الألماني.

في المقابل اعتمد منتخب الإكوادور على ثلاثي دفاعي بقيادة ويليام باتشو مدافع باريس سان جيرمان بطل أوروبا.

وتواجد 8 لاعبين من أصل 11 في التشكيل الأساسي بدأوا مسيرتهم من أكاديمية إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري.

كما يظهر جون يوبوا صاحب الأصول الغانية نسبة لوالده والذي تدرج مع فئات منتخب ألمانيا في هجوم التري رفقة إينر فالنسيا الهداف التاريخي.

وصف المباراة

اللقاء بدأ سريعا بين الفريقين دون حاجة لفترة جس النبض.

في الدقيقة 10 تعثر أجابادو مدافع الأفيال لكن إينر فالنسيا هداف الإكوادور لم يستغل الأمر فتسلم الكرة وسدد أعلى العارضة.

وبعد 3 دقائق مرت تسديدة يوبوا أعلى العارضة.

أول تهديد للأفيال جاء في الدقيقة 17 بتسديدة أرضية زاحفة من بازومانا كونيه مرت بجوار القائم الأيسر لجالينديز.

ومنعت العارضة تصويبة قوية من يوبوا في الدقيقة 23، ثم بعد 7 دقائق تدخلت مجددا ومنعت فرصة لمدينا.

عاد منتخب كوت ديفوار للمحاولات الهجومية مجددا وتألق باتشو في منع نيكولاس بيبي من التسجيل في الدقيقة 35.

ثم مرت مقصية ويلفريد سينجو أعلى العارضة في الدقيقة 45+2 لينتهي الشوط الأول سلبيا في ظل عجز الفريقين عن التسجيل.

في الشوط الثاني، منع القائم تسديدة أرضية من بلاتا في الدقيقة 48.

ثم حاول ديوماندي بعد تحول هجومي سريع لكوت ديفوار بإطلاق تصويبة لكنها علت العارضة في الدقيقة 50.

وتعاطفت العارضة مع الإكوادور في الدقيقة 52 بمنع لمسة واهي بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى.

4 كرات ارتدت من القائمين والعارضة وهو ما يحدث لأول مرة منذ 2018 في مباراة سويسرا وكوستاريكا والتي انتهت بالتعادل 2-2 آنذاك.

ومنع يوسف فوفانا تصويبة مدوية من جونزالو بلاتا في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 90 حين ظن الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل السلبي، انطلق سينجو من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية أودعها ديالو في الشباك معلنا خطف 3 نقاط ثمينة وأول انتصار إفريقي في 2026.

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