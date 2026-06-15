كأس العالم - أزمة جديدة.. ريكورد: إلغاء تدريب ومؤتمر منتخب البرتغال بسبب العاصفة

شهدت المجموعة 11 من كأس العالم أزمة جديدة من أزمات البطولة.

إذ تم إلغاء التدريب والمؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال بسبب عاصفة ضربت مدينة ميامي الأمريكية.

وكشفت صحيفة ريكورد البرتغالية أنه قد تم إلغاء التدريب والمؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال بسبب العاصفة التي ضربت مدينة ميامي الأمريكية.

مما دفع السلطات إلى تفعيل بروتوكول السلامة الذي ألزم الصحفيين بالاحتماء داخل سيارتهم.

واكتفى منتخب البرتغال بتدريبات اللياقة البدنية فقط.

وتستعد البرتغال لمواجهة الكونغو الديموقراطية الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

وكشف فيفا عن تواجد القطري عبد الرحمن الجاسم كحكم رئيسي لإدارة المباراة.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الحادية عشر برفقة الكونغو، وأوزباكستان، وكولومبيا.

طاقم حكام مباراة البرتغال والكونغو الديموقراطية

حكم ساحة: القطري عبد الرحمن الجاسم

مساعد أول: القطري طالب المري

مساعد ثاني: القطري سعود المقالح

الحكم الرابع: الجنوب إفريقي أبونجيل توم

والحكم المساعد الاحتياطي: زاخيلي سيويل