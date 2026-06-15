كأس العالم - كامادا: كنا بحاجة لنقطة على الأقل من هولندا.. وأظهرنا شخصيتنا

أعرب دايتشي كامادا لاعب منتخب اليابان عن سعادته بعد التعادل أمام هولندا في الجولة الافتتاحية.

وتعادل منتخب اليابان مع منافسه هولندا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال كامادا عبر موقع فيفا: "قلت للاعبين قبل المباراة إننا بحاجة إلى نقطة على الأقل".

وتابع "تحولت المباراة إلى مواجهة صعبة، لكننا استطعنا إظهار ما تدربنا عليه، وكان من الجيد أن نتمكن من الخروج بنقطة".

وكشف كامادا"لعبنا أمام فريق قوي مثل هولندا، إذا تأخرت بهدف فمن السهل أن تزيد النتيجة إلى 2 أو 3-0، لكن تعادلتنا يظهر شخصية هذا الفريق".

واختتم كامادا تصريحاته "كنا قد خضنا مباراة ثانية مخيبة للآمال في كأس العالم الأخيرة أمام كوستاريكا، لذلك نريد هذه المرة الحصول على ثلاث نقاط لضمان التأهل".

وحصل فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا على جائزة رجل المباراة ضد اليابان.

ولم يتمكن أي منتخب أوروبي من الفوز على منتخب آسيوي في كأس العالم 2026 إذ انتهت مباراتين بالخسارة ومثلهما بالتعادل.

ولم يخسر منتخب هولندا أي مباراة في افتتاح كأس العالم خلال تاريخه إذ انتصر في 7 وتعادل في 3 آخرين.

ويتواجد منتخبا السويد وتونس رفقة هولندا واليابان في المجموعة.

ويلعب منتخب هولندا مباراته المقبلة أمام السويد ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 15 يونيو الجاري.

بينما يلعب منتخب اليابان ضد تونس ضمن نفس المجموعة.