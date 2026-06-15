درب الوداد في كأس العالم للأندية.. بنهاشم مديرا فنيا لـ مودرن سبورت

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 02:50

كتب : FilGoal

محمد أمين بنهاشم - وليد دعبس - مودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت تعيين المغربي محمد أمين بنهاشم مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد سامي المدرب السابق.

وكان قد اعتذر رضا شحاتة مدرب مودرن سبورت عن عدم استكمال تدريب الفريق.

وأعلن مودرن سبورت يوم الثلاثاء الماضي 9 يونيو أي أقل من أسبوع، تعيين رضا شحاتة مدربا للفريق.

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وسبق وأن درب بنهاشم فريق الوداد المغربي الموسم الماضي خلال منافسات كأس العالم للأندية.

ورحل بنهاشم عن الوداد في مارس الماضي بعد الخروج من الكونفدرالية على يد أولمبيك آسفي.

وسبق وأن درب بنهاشم أندية الفتح الرباطي ونهضة الزمامرة وأولمبيك خربيكة واتحاد طنجة وأولمبيك آسفي.

ويعتبر مودرن سبورت أول تجربة لبنهاشم خارج الدوري المغربي.

وأعلن مودرن سبورت في وقت سابق رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

واختتم الفريق الموسم بالخسارة بنتيجة 3-1 من المقاولون العرب في مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وتوقف مشوار الفريق في كأس مصر عند دور الـ 16 ولم يتأهل من مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر.

واكتفى مودرن باحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بنهاية مرحلة تفادي الهبوط.

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