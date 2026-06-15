كأس العالم – فان دايك يحصل على جائزة رجل المباراة ضد اليابان

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 01:45

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - هولندا

حصل فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا على جائزة رجل المباراة ضد اليابان.

وتعادل منتخب اليابان مع منافسه هولندا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وشارك فان دايك في المباراة كاملة.

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وافتتح فان دايك النتيجة في الدقيقة 51 من رأسية بعد عرضية من ريان جرافينبيرخ.

إحصائيات فان دايك:

استخلاص الكرة: 8

الثنائيات أرضية ناجحة: 0 من 1.

ثنائيات هوائية ناجحة: 3 من 3.

لم يتم مراوغته.

اعتراض الكرة: 1.

ولم يتمكن أي منتخب أوروبي من الفوز على منتخب آسيوي في كأس العالم 2026 إذ انتهت مباراتين بالخسارة ومثلهما بالتعادل.

ولم يخسر منتخب هولندا أي مباراة في افتتاح كأس العالم خلال تاريخه إذ انتصر في 7 وتعادل في 3 آخرين.

ويتواجد منتخبا السويد وتونس رفقة هولندا واليابان في المجموعة.

فيرجيل فان دايك هولندا كأس العالم اليابان
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