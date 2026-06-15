جانبارو يابان

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 01:16

كتب : محمد رؤوف

اليابان - هولندا

تعادل منتخب اليابان مع منافسه هولندا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وتأخر منتخب اليابان مرتين خلال المباراة ولم يستسلم أبدا ومن هنا تأتي كلمة "جانبارو".

جانبارو يابان

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كلمة جانبارو شهيرة في اليابان ويتم استخدامها هناك للتعبير عن عدم الاستسلام والصمود ومواصلة الكفاح.

ولكن الأمر لم يأت صدفة أبدا، فعاد منتخب اليابان مرتين في النتيجة إذ تأخر في الدقيقة 51، ثم أدرك التعادل في الدقيقة 57.

ثم تقدم منتخب هولندا في الدقيقة 64 مجددا، وهنا اعتقد منتخب الطواحين أن الأمور في طريقها للانتهاء والحصول على نقاط المباراة.

وظهر دايتشي كامادا في الدقيقة 88 بتسجيله هدف التعادل ليعبر عن كلمة "جانبارو".

الأمر مرتب له، فتحدث هاجيمي مورياسو مدرب اليابان قبل المباراة قائلا: "وصلنا إلى ربع النهائي في النسحة الماضية، والآن دعونا ننسى ذلك، نحن نريد التقدم في البطولة والفوز باللقب، أعتقد أن هذا التفكير أزال حدود اللاعبين في البطولة".

هنا المدرب يستهدف التتويج بالبطولة، بالتأكيد الأمر صعب للغاية، لكن يبدو أنه صنع بيئة تعبر عن الكلمة اليابانية الشهيرة من أجل تحفيز اللاعبين وحثهم على عدم الاستسلام حتى النهاية.

وللمرة الثانية فقط منذ مواجهة السنغال في كأس العالم 2018، ينجح منتخب اليابان في العودة بالنتيجة مرتين خلال مباراة واحدة في كأس العالم ليعادل النتيجة في كلتا المناسبتين بعد التأخر، الأمر معبر بالكلمة ذاتها.

ولم يتمكن أي منتخب أوروبي من الفوز على منتخب آسيوي في كأس العالم 2026 إذ انتهت مباراتين بالخسارة ومثلهما بالتعادل.

ولم يخسر منتخب هولندا أي مباراة في افتتاح كأس العالم خلال تاريخه إذ انتصر في 7 وتعادل في 3 آخرين.

ويتواجد منتخبا السويد وتونس رفقة هولندا واليابان في المجموعة.

التشكيل

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وصف المباراة

المباراة كانت متوازنة في شوطها الأول وكانت تميل إلى الملل، لكن هناك بعض الفرص البسيطة.

سدد هيروكي إيتو كرة في الدقيقة 21 من مسافة بعيدة لكن ذهبت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 34 لعب دونييل مالين رأسية خطيرة عقب عرضية من ركلة ركنية لكن سوزوكي تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 44 سدد كيتو ناكامورا كرة ارتطمت في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 45 سدد أياسي ويدا كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الشباك الخارجية.

وشهد الشوط الثاني جميع الأهداف وكان ممتعا للغاية.

وافتتح فيرجيل فان دايك النتيجة في الدقيقة 51 من رأسية متقنة بعد عرضية من ريان جرافينبيرخ.

وفي الدقيقة 57 تعادل ناكامورا بعد تسديدة أرضية قوية.

ثم عاد كريسينسيو سامرفيل لتسجيل الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 64 من تسديدة مقوسة قوية.

وحاول تاكيفوسا كوبو تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 67 بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن ذهبت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 73 سدد كودي جاكبو كرة قوية في الزاوية الضيقة لكن تصدى لها سوزوكي.

وفي الدقيقة 88 أحرز دايتشي كامادا هدف التعادل من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

وحافظ لاعبو اليابان على النتيجة وحصلوا على نقطة من المباراة تبدو هي الأصعب في المجموعة على الورق.

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