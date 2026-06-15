تشكيل كأس العالم - واهي يقود هجوم كوت ديفوار.. وهيمنة أكاديمية ديل فالي على خيارات الإكوادور

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 01:07

كتب : إسلام أحمد

إنير فالنسيا - الإكوادور ضد الأرجنتين

يبدأ إيلي واهي في هجوم كوت ديفوار لمواجهة الإكوادور لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبين في الثانية صباح يوم الإثنين على ملعب لينكولن فايننشيال فيلد في أمريكا بصافرة تحكيمية من فرانسوا لوتكسيه.

وافتتح منتخب ألمانيا مباريات المجموعة بالفوز على كوراساو بنتيجة 7-1.

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ويخوض واهي ثاني مباراة دولية له بعدما استطاع تغيير جنسيته الرياضية في مارس الماضي لتمثيل الأفيال بعدما تدرج في فئات منتخب فرنسا السنية.

ويجلس أمادو ديالو على مقاعد بدلاء الأفيال، فيما يبدأ يان ديوماندي أساسيا والأنظار مصوبة حول الجناح الشاب تمهيدا لانتقاله لأحد كبار القارة العجوز من لايبزج الألماني.

في المقابل اعتمد منتخب الإكوادور على ثلاثي دفاعي بقيادة ويليام باتشو مدافع باريس سان جيرمان بطل أوروبا.

ويتواجد 8 لاعبين من أصل 11 في التشكيل الأساسي بدأوا مسيرتهم من أكاديمية إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري.

كما يظهر جون يوبوا صاحب الأصول الغانية نسبة لوالده والذي تدرج مع فئات منتخب ألمانيا في هجوم التري رفقة إينر فالنسيا الهداف التاريخي.

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تشكيل منتخب كوت ديفوار

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

الدفاع: جيلا دوي – ويلفريد سينجو – إيمانويل أجابادو – جيسلان كونان

الوسط: بازومانا توريه - فرانك كيسي – سيكو فوفانا – يان ديوماندي

الهجوم: إيلي واهي – نيكولاس بيبي

تشكيل منتخب الإكوادور

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز

الدفاع: جويل أوردونيز – ويليام باتشو – بيير هينكابي

الوسط: بيدرو فيتي - مويسيس كايسيدو –– آلان فرانكو – آلان ميندا

الهجوم: جونزالو بلاتا – إينر فالنسيا – جون يوبوا

وستكون تلك المباراة الرسمية الأولى بين منتخبي الإكوادور وكوت ديفوار.

ويتصدر منتخب ألمانيا الترتيب برصيد 3 نقاط قبل نهاية مواجهات الجولة الأولى.

كوت ديفوار كأس العالم الإكوادور التشكيل
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