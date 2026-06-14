كأس العالم - بعد ثنائيته في كوراساو.. هافرتز رجل مباراة ألمانيا الأولى

الأحد، 14 يونيو 2026 - 23:22

كتب : FilGoal

هافرتيز

فاز كاي هافرتز مهاجم ألمانيا بجائزة رجل المباراة ضد كوراساو في مباراة لحساب الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في كأس العالم 2026.

وحقق منتخب ألمانيا انتصارا كبيرا بسبعة أهداف مقابل هدف في افتتاح مبارياتها بدور المجموعات لكأس العالم.

وسجل كاي هافرتز هدفين من سباعية منتخب ألمانيا.

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وشارك هافرتز في المباراة بشكل كامل وتمكن من تسجيل هدفين والقيام بأربع تسديدات منها 2 على المرمى و2 أعلى المرمى.

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وسجل سباعية ألمانيا كل من: فيليكس نميتشا، ونيكو شلوتيربيك، وكاي هافرتز هدفين، وجمال موسيالا، وناثانيال براون، دينيز أونداف وأحرز هدف كوراساو الوحيد ليفانو كومينينسيا.

وأقيمت المباراة على ملعب هوستون في الولايات المتحدة الأمريكية.

أصبح ديك أدفوكات مدرب منتخب كوراساو، أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم من حيث العمر خلال إدارته لمباراة ألمانيا، بعمر 78 عامًا و260 يومًا.

وبات مانويل نوير أكبر لاعب يمثل منتخب ألمانيا في تاريخه، بعمر 40 عامًا و79 يومًا، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم لوثار ماتيوس الذي لعب آخر مباراة له بعمر 39 عامًا و91 يومًا عام 2000.

وسجل منتخب كوراساو هدفه التاريخي الأول في المشاركة الأولى للمنتخب في كأس العالم بشباك مانويل نوير.

وأصبح منتخب ألمانيا يتصدر المجموعة الخامسة بثلاث نقاط والتي تضم أيضا كوت ديفوار والإكوادور.

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