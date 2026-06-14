رومانو: إيندهوفن يريد تفعيل بند شراء عقد أنس صلاح الدين ولكن

الأحد، 14 يونيو 2026 - 23:14

كتب : FilGoal

أنس صلاح الدين - المغرب

يريد نادي إيندهوفن الهولندي تفعيل بند أحقية شراء المغربي أنس صلاح الدين من روما.

ويلعب أنس صلاح الدين في إيندهوفن على سبيل الإعارة منذ صيف 2025.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن إيندهوفن يريد تفعيل بند أحقية شراء اللاعب المغربي من روما مقابل 8 ملايين يورو.

أخبار متعلقة:
تايكوندو - جنى خطاب تتوج بفضية بطولة الجائزة الكبرى في روما لا جازيتا: توتي يقترب من العودة إلى روما بدور إداري لا جازيتا ديلو سبورت: روما يضع جرينوود هدفا لتدعيم هجومه في أبطال أوروبا روما يعلن ضم مالين بشكل نهائي

وأوضح رومانو أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لم يتخذ قراره بشأن الموافقة أو الرفض.

وشدد رومانو على أن البند ستنتهي صلاحيته بعد يوم.

ويتواجد الظهير الأيسر رفقة منتخب بلاده في كأس العالم.

وشارك أنس صلاح الدين في مباراة فريقه ضد البرازيل التي أقيمت في الجولة الأولى من دور المجموعات كبديل.

ودخل أنس صلاح الدين في الدقيقة 80 بدلا من نصير مزراوي.

ولعب أنس صلاح الدين 25 مباراة في الموسم المنقضي مع إيندهوفن وصنع هدفا ولم يسجل.

وكان روما قد تعاقد مع أنس صلاح الدين في شتاء 2025 قادما من تيفينتي مقابل 8.5 مليون يورو.

أنس صلاح الدين المغرب أيندهوفن روما ميركاتو
نرشح لكم
سيقص شعره؟ رومانو: ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كوكوريا تقرير: نوتنجهام يسعى لضم فابيو فيريرا من أرسنال كأس العالم - توريس: أركز فقط على مباراة كاب فيردي ولا أهتم بالشائعات سبورت: ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع كوكوريا كما كشف في الجول - البنك الأهلي يتعاقد مع علي حمدي Talk Sport: باركولا يطلب الرحيل عن باريس.. وأرسنال وليفربول في الصورة سكاي: باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع فيران توريس الأهلي يعلن تجديد تعاقد كوكا
أخر الأخبار
كأس العالم - بعد ثنائيته في كوراساو.. هافرتز رجل مباراة ألمانيا الأولى 17 دقيقة | في المونديال
رومانو: إيندهوفن يريد تفعيل بند شراء عقد أنس صلاح الدين ولكن 24 دقيقة | ميركاتو
نوير: انتظرت هذه اللحظة طويلا.. وما حدث في هدف كوراساو مجرد سوء حظ 40 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - هولندا (0)-(0) اليابان.. رأسية خطيرة 40 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – صاحب هدف كوراساو: كانت لحظة تاريخية لنا 51 دقيقة | في المونديال
كأس العالم: ربيعة: نعرف خطورة هجوم بلجيكا.. ونلعب بشكل جماعي ساعة | في المونديال
حمزة الجمل: سنعتمد على قوة المحترفين في الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
جرح تاني للسامبا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530939/رومانو-إيندهوفن-يريد-تفعيل-بند-شراء-عقد-أنس-صلاح-الدين-ولكن