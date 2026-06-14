رومانو: إيندهوفن يريد تفعيل بند شراء عقد أنس صلاح الدين ولكن

يريد نادي إيندهوفن الهولندي تفعيل بند أحقية شراء المغربي أنس صلاح الدين من روما.

ويلعب أنس صلاح الدين في إيندهوفن على سبيل الإعارة منذ صيف 2025.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن إيندهوفن يريد تفعيل بند أحقية شراء اللاعب المغربي من روما مقابل 8 ملايين يورو.

وأوضح رومانو أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لم يتخذ قراره بشأن الموافقة أو الرفض.

وشدد رومانو على أن البند ستنتهي صلاحيته بعد يوم.

ويتواجد الظهير الأيسر رفقة منتخب بلاده في كأس العالم.

وشارك أنس صلاح الدين في مباراة فريقه ضد البرازيل التي أقيمت في الجولة الأولى من دور المجموعات كبديل.

ودخل أنس صلاح الدين في الدقيقة 80 بدلا من نصير مزراوي.

ولعب أنس صلاح الدين 25 مباراة في الموسم المنقضي مع إيندهوفن وصنع هدفا ولم يسجل.

وكان روما قد تعاقد مع أنس صلاح الدين في شتاء 2025 قادما من تيفينتي مقابل 8.5 مليون يورو.