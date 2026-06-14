نوير: انتظرت هذه اللحظة طويلا.. وما حدث في هدف كوراساو مجرد سوء حظ

الأحد، 14 يونيو 2026 - 22:59

كتب : FilGoal

مانويل نوير - منتخب ألمانيا

كشف مانويل نوير قائد وحارس مرمى منتخب ألمانيا عن سعادته بالعودة للمشاركة مع المانشافت، مؤكدا أن البداية القوية في البطولات الكبرى تمثل عاملا مهما في مشوار المنافسة.

وحقق منتخب ألمانيا انتصارا كبيرا بسباعية مقابل هدف في شباك كوراساو بالجولة الأولى لدور المجموعات من المجموعة الخامسة من كأس العالم.

وقال نوير في تصريحات للصحفيين: "انتظرت هذا اليوم لفترة طويلة للغاية، وكنت مصمما على المشاركة، كان من الرائع التواجد في الملعب مع زملائي".

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وواصل "من المهم دائما أن تبدأ بشكل جيد في بطولة كبرى، قدمنا مباراة جيدة وسجلنا العديد من الأهداف".

وأردف "اللاعبون الذين شاركوا من مقاعد البدلاء منحوا الفريق طاقة كبيرة، لم نتوقف أبدا عن البحث عن الهدف التالي".

وكشف "سنقوم الآن بتحليل المباراة ومعرفة ما يمكننا تحسينه في المباريات المقبلة".

وأتم "في الحقيقة كنت على وشك التصدي لهدف كوراساو، لكنها غيرت اتجاهها، وكانت المسافة قصيرة جدا بحيث لم أتمكن من رد الفعل، كان الأمر مجرد سوء حظ".

وبهذا الانتصار رفع منتخب ألمانيا رصيده لثلاث نقاط في صدارة المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوت ديفوار والإكوادور.

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