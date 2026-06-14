كأس العالم: ربيعة: نعرف خطورة هجوم بلجيكا.. ونلعب بشكل جماعي

أكد رامي ربيعة مدافع منتخب مصر على أن الفراعنة يعرفون جيدا قوة هجوم منتخب بلجيكا قبل المواجهة المرتقبة بينهما في كأس العالم.

رامي ربيعة النادي : العين مصر

وقال ربيعة في تصريحات للصحفيين على هامش مران المنتخب: "مرموش تحدث معنا عن خطورة هجوم بلجيكا، لكننا نلعب بشكل جماعي والفريق بالكامل يساهم في الدفاع والهجوم".

وأضاف "لا نخاف من أي منتخب، نحن نخرج كل ما لدينا ومنتخبنا يضم مجموعة كبيرة من أصحاب الخبرات وننقل ذلك للاعبين الجدد والأهم هو فرض طريقة لعبك أمام أي منافس".

وواصل "التجارب الودية تعطي الثقة للجهاز الفني واللاعبين في الملعب خلال المباريات الرسمية".

وأتم تصريحاته "لا يوجد الآن منتخب قوي أو ضعيف، نحاول تقديم كل ما لدينا في كل المباريات".

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الجولة الأولى لمجموعات المونديال وتقام المباراة يوم الإثنين في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في ملعب لومين فيلد في ولاية سياتيل.

ويواجه نيوزلندا في المباراة الثانية 22 يونيو في تمام الرابعة صباحا.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران 27 يونيو في تمام السادسة صباحا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التاسعة بجانب بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.