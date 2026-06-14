حمزة الجمل: سنعتمد على قوة المحترفين في الاتحاد السكندري

أوضح حمزة الجمل المدرب الجديد للاتحاد السكندري على أنه سيعتمد على قوة اللاعبين المحترفين في الفريق.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري في وقت سابق تعيين حمزة الجمل مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي.

وقال الجمل خلال مؤتمر تقديمه: "الاتحاد السكندري نادي كبير والعمل في الأندية الجماهيرية له متعة خاصة".

وأضاف "نعمل على بناء فريق قوي سيكون الاعتماد فيه على قوة اللاعبين المحترفين، بالإضافة إلى التدعيمات من أندية القسم الثاني وسيكون هناك إعارات في نطاق محدود شرط أن يكون لنا بند أحقية الشراء".

وواصل "أعرف معاناة الأندية الجماهيرية على المستوى المادي، ونضع ذلك في تعاقدتنا بالطبع".

وأتم "نريد ضم لاعبين لديهم شغف وطموح كروي".

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:

محمد حمص مدرب عام.

الوكيل سلامة وأحمد حسن مكي مدربين.

محمد يونس مدربا لحراس المرمى.

وكان حمزة الجمل بدأ الموسم الماضي مدربا لفريق إنبي قبل أن يرحل قبل أسابيع قليلة من نهاية الموسم.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن في وقت سابق رحيل ميلود حمدي بعد انتهاء تعاقده.

وأشار الاتحاد إلى أن الجهاز الفني بالكامل سيرحل عن تدريب الفريق.

وكان ميلود حمدي قد تولى تدريب الفريق في شهر أبريل الماضي خلفا لتامر مصطفى.

وقاد صاحب الـ 55 عاما، الاتحاد السكندري في 10 مباريات، ونجح خلالهم في تحقيق الفوز ب 3 مباريات والتعادل في 4 وخسر 3 آخرين.

وأنهى الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز بالمركز العاشر في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 والذي هبط لدوري المحترفين.