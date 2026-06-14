جرح تاني للسامبا

حقق منتخب ألمانيا انتصارا كبيرا أمام كوراساو بسبعة أهدف مقابل هدف في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026.

وسجل سباعية ألمانيا كل من: فيليكس نميتشا، ونيكو شلوتيربيك، وكاي هافرتيز هدفين، وجمال موسيالا، وناثانيال براون، دينيز أونداف وأحرز هدف كوراساو الوحيد ليفانو كومينينسيا.

وأقيمت المباراة على ملعب هوستون في الولايات المتحدة الأمريكية.

أصبح ديك أدفوكات مدرب منتخب كوراساو، أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم من حيث العمر خلال إدارته لمباراة ألمانيا، بعمر 78 عامًا و260 يومًا.

وبات مانويل نوير أكبر لاعب يمثل منتخب ألمانيا في تاريخه، بعمر 40 عامًا و79 يومًا، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم لوثار ماتيوس الذي لعب آخر مباراة له بعمر 39 عامًا و91 يومًا عام 2000.

وسجل منتخب كوراساو هدفه التاريخي الأول في المشاركة الأولى للمنتخب في كأس العالم بشباك مانويل نوير.

وأصبح منتخب ألمانيا يتصدر المجموعة الخامسة بثلاث نقاط والتي تضم أيضا كوت ديفوار والإكوادور.

التشكيل

قاد كاي هافرتيز هجوم منتخب ألمانيا، فيما تواجد لوكاديا في خط هجوم منتخب كوراساو.

جرح ثاني

وأصبح هذا ثاني أكبر انتصار لألمانيا في كأس العالم بعد انتصاره أمام البرازيل 2014 بسباعية، وتخطى منتخب البرازيل وبات أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في كأس العالم بـ239.

وصف المباراة

بدأت المباراة بدموع مدرب كوراساو وتأثره في قيادته للمنتخب في كأس العالم، لكن منتخب ألمانيا دخل المباراة سريعا وسجلوا الهدف الأول في الدقيقة 6 عن طريق نميتشا كأسرع هدف لمنتخب ألمانيا في كأس العالم منذ توماس مولر أمام الأرجنتين يوم 3 يوليو 2010 في الدقيقة 3.

وبعدها بثلاث دقائق أهدر نيميتشا فرصة الهدف الثاني لمنتخب ألمانيا بتصويبة عابرة مرت بجوار المرمى.

وعند الدقيقة 14 سدد فلوريان فيرتز كرة مقوسة مرت على يمين حارس كوراساو.

وسجل ليفانو كومينينسيا هدف التعادل التاريخي لمنتخب كوراساو والأول لهم في كأس العالم بتسديدة قوية على يمين مانويل نوير.

وتصدى حارس كوراساو لرأسية شلوتربيك في الدقيقة 28 ليحرمه من تسجيل الهدف الثاني.

وبعد عشر دقائق سجل شلوتربيك الهدف الثاني لألمانيا برأسية مميزة سكنت شباك كوراساو.

وبتسجيل شلوتربيك ونميتشا أصبح أول ثنائي من بوروسيا دورتموند يسجوا مع منتخب ألمانيا في كأس العالم منذ جان كولر وتوماس سوتشيك في كأس العالم 2006.

وقبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45+2 حصل منتخب ألمانيا على ركلة جزاء لصالح نيميتشا بعد تدخل قوي من مدافع كوراساو.

وسجل كاي هافرتيز الهدف الثالث لمنتخب ألمانيا قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45+4 لينتهي معها الشوط الأول بتقدم ألمانيا.

ومع بداية الشوط الثاني سجل جمال موسيالا الهدف الرابع لمنتخب ألمانيا وأحرز هدفه العاشر مع منتخب ألمانيا.

جمال موسيالا يدوّن الهدف الرابع لمنتخب المانشافت pic.twitter.com/mrh5ajGWfI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2026

وبتسجيل موسيالا الهدف الرابع أصبح بايرن ميونيخ أكثر فريق سجل لاعبوه أهداف في كأس العالم بـ80 هدف متخطيا ريال مدريد بـ79.

وأحرز ناثانيال براون الهدف الخامس لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة 69 بتسديدة مميزة سكنت شباك كوراساو.

وعند الدقيقة 76 أهدر جيرل مارجاريثا فرصة الهدف الثاني لمنتخب كوراساو.

وسجل دينيز أنداف هدف ألمانيا السادس في الدقيقة 78.

ليتساوى منتخب ألمانيا تاريخيا في عدد الأهداف المسجلة في كأس العالم مع البرازيل بعدد 238 هدف لكل منتخب.

وعزز تقدم ألمانيا كاي هافرتيز بالهدف السابع ووضعها أعلى حارس المرمى ليؤكد ثاني أكبر انتصار لألمانيا في كأس العالم بعد سباعية البرازيل.