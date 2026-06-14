تشكيل كأس العالم – مالين في هجوم هولندا.. وكوبو يقود اليابان

الأحد، 14 يونيو 2026 - 22:04

كتب : FilGoal

دونييل مالين - هولندا

أعلن رونالد كومان مدرب هولندا تشكيل فريقه الأساسي ضد اليابان.

ويلعب هولندا بعد قليل أمام اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد دونييل مالين في هجوم هولندا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم – ياسر إبراهيم: نعرف أهمية مباراة بلجيكا.. وصلاح ينقل لنا خبراته كأس العالم – تريزيجيه: فزنا من قبل على بلجيكا.. وحمزة إضافة قوية لمنتخب مصر كأس العالم - صافرة قطرية تقود مباراة البرتغال والكونغو الديموقراطية كأس العالم – ليندلوف: لا يوجد ثنائي هجومي في المونديال أفضل من إيزاك وجيوكيريس

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: بارت فيربروخين

الدفاع: فيرجيل فان دايك – جان بول فان هيكي – ميكي فان دي فين

الوسط: دينزل دومفريس – تيجاني ريندرز – فرينكي دي يونج – ريان جرافينبيرخ – كريسينسيو سامرفيل

الهجوم: دونييل مالين – كودي جاكبو

وعلى الجانب الآخر، أعلن هاجيمي مورياسو مدرب اليابان تشكيل فريقه.

ويقود تاكيفوسا كوبو اللاعب الأشهر في اليابان فريقه.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: زيون سوزوكي

الدفاع: شوجو تانيجوشي – تسويوشي واتانابي – هيروكي إيتو

الوسط: تاكيفوسا كوبو – ريتسو دوان – دايزن ماييدا – كيتو ناكامورا – دايتشي كامادا – كايشو سانو

الهجوم: أياسي ويدا.

ويتواجد منتخبا السويد وتونس رفقة اليابان وهولندا في المجموعة.

كأس العالم هولندا اليابان
نرشح لكم
مدافع تونس بعد الخسارة أمام السويد: نشعر بخيبة أمل.. وعلينا مراجعة أنفسنا سعود عبد الحميد: دونيس منحنا الأريحية.. وانتظروا مباراة قوية أمام أوروجواي كأس العالم - الرياضية: مهاجم السعودية لن يدخل القائمة النهائية لهذا السبب مواعيد مباريات الاثنين 15 يونيو - مصر ضد بلجيكا.. ومواجهة عربية لاتينية كأس العالم - ليندلوف: الفوز على تونس بداية رائعة لنا.. وأدرنا المباراة بشكل مثالي كأس العالم - العياري: مشاعري كانت مختلطة بعد الهدف ضد تونس كأس العالم - لموشي: السويد كانت الأفضل من حيث الجودة الفنية كأس العالم - ثلاث مساهمات تهديفية.. إيزاك رجل مباراة السويد ضد تونس
أخر الأخبار
مدافع تونس بعد الخسارة أمام السويد: نشعر بخيبة أمل.. وعلينا مراجعة أنفسنا 6 دقيقة | في المونديال
سعود عبد الحميد: دونيس منحنا الأريحية.. وانتظروا مباراة قوية أمام أوروجواي 10 دقيقة | في المونديال
تقارير: سامي خضيرة يساعد مورينيو في تدريب ريال مدريد 13 دقيقة | الدوري الإسباني
الرياضية: حمد الله يوقع للتعاون 26 دقيقة | ميركاتو
بيلد: بايرن يتوصل لاتفاق من أجل ضم صيباري.. والكشف الطبي وشيك 34 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - الرياضية: مهاجم السعودية لن يدخل القائمة النهائية لهذا السبب 41 دقيقة | في المونديال
مواعيد مباريات الاثنين 15 يونيو - مصر ضد بلجيكا.. ومواجهة عربية لاتينية 50 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ليندلوف: الفوز على تونس بداية رائعة لنا.. وأدرنا المباراة بشكل مثالي 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530932/تشكيل-كأس-العالم-مالين-في-هجوم-هولندا-وكوبو-يقود-اليابان