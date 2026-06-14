تشكيل كأس العالم – مالين في هجوم هولندا.. وكوبو يقود اليابان

أعلن رونالد كومان مدرب هولندا تشكيل فريقه الأساسي ضد اليابان.

ويلعب هولندا بعد قليل أمام اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد دونييل مالين في هجوم هولندا.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: بارت فيربروخين

الدفاع: فيرجيل فان دايك – جان بول فان هيكي – ميكي فان دي فين

الوسط: دينزل دومفريس – تيجاني ريندرز – فرينكي دي يونج – ريان جرافينبيرخ – كريسينسيو سامرفيل

الهجوم: دونييل مالين – كودي جاكبو

وعلى الجانب الآخر، أعلن هاجيمي مورياسو مدرب اليابان تشكيل فريقه.

ويقود تاكيفوسا كوبو اللاعب الأشهر في اليابان فريقه.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: زيون سوزوكي

الدفاع: شوجو تانيجوشي – تسويوشي واتانابي – هيروكي إيتو

الوسط: تاكيفوسا كوبو – ريتسو دوان – دايزن ماييدا – كيتو ناكامورا – دايتشي كامادا – كايشو سانو

الهجوم: أياسي ويدا.

🚨 نفتتح ثريد مباراة هولندا واليابان بكأس العالم 2026 - دور المجموعات تشكيل فريقي هولندا واليابان بدور المجموعات لـ كأس العالم 2026 🇯🇵🇳🇱📋 pic.twitter.com/yTKkY9XGnI — FilGoal (@FilGoal) June 14, 2026

ويتواجد منتخبا السويد وتونس رفقة اليابان وهولندا في المجموعة.