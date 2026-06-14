كأس العالم – تريزيجيه: فزنا من قبل على بلجيكا.. وحمزة إضافة قوية لمنتخب مصر

شدد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر أن الفراعنة يستعدون بقوة لمواجهة بلجيكا في كأس العالم.

تريزيجيه النادي : الأهلي بلجيكا مصر

وقال تريزيجيه في تصريحات للصحفين بمران منتخب مصر: "الجميع مستعد بكل قوة لمباراة بجليكا، نتدرب من بداية المعسكر وكل اللاعبين يريدون إسعاد جمهور مصر خاصة أننا في أكبر محفل كروي".

وأضاف "معظم اللاعبين لم يشاركوا في كأس العالم، ولذلك أي لاعب يعرف أهمية هذا الحدث الكبير ونريد ألا نضيعه بدون تحقيق الإنجاز لمنتخب مصر ولنا".

وأكمل "بلجيكا منتخب قوي، ونحن لعبنا ضد منتخبات قوية وكبيرة وأيضا فزنا على بلجيكا في مباراة ودية سابقة".

وواصل "أشارك مع منتخب مصر منذ 12 سنة وأعرف قيمة قميص منتخب مصر وضرورة الحفاظ على شعاره، ونحاول نقل خبراتنا إلى اللاعبين الصغار والجدد، خاصة أن هناك ملايين اللاعبين يتمنون التواجد معنا".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق لـ حمزة عبد الكريم معنا وأن يكون إضافة قوية لمنتخب مصر".

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الجولة الأولى لمجموعات المونديال وتقام المباراة يوم الإثنين في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في ملعب لومين فيلد في ولاية سياتيل.

ويواجه نيوزلندا في المباراة الثانية 22 يونيو في تمام الرابعة صباحا.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران 27 يونيو في تمام السادسة صباحا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التاسعة بجانب بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.