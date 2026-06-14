سيقص شعره؟ رومانو: ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كوكوريا

توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع نظيره تشيلسي على التعاقد مع مارك كوكوريا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في الانتقالات، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع تشيلسي على ضم مارك كوكوريا مقابل 60 مليون يورو.

ووفقا لرومان فإن النادي الإسباني اتفق مع كوكوريا على عقد لمدة 6 مواسم.

وتأسس كوكوريا في إسبانيول ثم انتقل إلى برشلونة في فريق تحت 16 عاما في 2012 واستمر حتى 2018 ثم خرج معارا إلى إيبار قبل أن ينتقل بشكل نهائي في صيف 2019.

هل سيقص شعره؟

يرى كوكوريا أن شعره شيء مقدس بالنسبة له، حتى على حساب تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026، لكن فضل الاستغناء عنه عن الانتقال إلى ريال مدريد بسبب ارتباطه ببرشلونة.

وقال كوكوريا من قبل خلال شهر أبريل من العام الجاري: "قص شعري إذا توجت إسبانيا بكأس العالم 2026؟ لا، شعري مقدس".

وأضاف "قص شعري أم الانتقال إلى ريال مدريد؟ سأحلق شعري".

واختار كوكوريا قص شعره دون تردد حتى لا ينتلق إلى النادي الملكي، لكن يبدو أن الأمور تغيرت كثيرا بعدما تلقى العرض.

كوكوريا شارك في 50 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.