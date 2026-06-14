أغلق الطريق أمام مانشستر سيتي.. توتنام يعلن تجديد عقد بيدرو بورو

أعلن نادي توتنام تجديد عقد بيدرو بورو لاعب الفريق قبل موسمين من نهايته.

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ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مكتفيا بأن العقد الجديد طويل الأمد.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن العقد الجديد للاعب الإسباني يمتد حتى 2031 مع إمكانية التمديد لـ 2032، وزيادة الراتب السنوي.

وأشارت بعض التقارير إلى أن مانشستر سيتي حاول ضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، إلا أن توتنام أغلق الطريق أمامه وصيف الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم.

وخاض بيدرو بورو 47 مباراة في الموسم المنقضي وصنع 6 أهداف وسجل هدفين.

وكان توتنام قد ضم بورو قادما من سبورتنج لشبونة على سبيل الإعارة في شتاء 2023 مقابل 5 ملايين يورو قبل يفعل بند أحقية الشراء في صيف 2023 مقابل 40 مليون يورو.

وتعاقد توتنام مع ماركوس سينيسي من بورنموث، وأندي روبرتسون من ليفربول دون مقابل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.