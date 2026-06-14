أغلق الطريق أمام مانشستر سيتي.. توتنام يعلن تجديد عقد بيدرو بورو

الأحد، 14 يونيو 2026 - 20:21

كتب : FilGoal

بيدرو بورو - توتنام

أعلن نادي توتنام تجديد عقد بيدرو بورو لاعب الفريق قبل موسمين من نهايته.

بيدرو بورو

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مكتفيا بأن العقد الجديد طويل الأمد.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن العقد الجديد للاعب الإسباني يمتد حتى 2031 مع إمكانية التمديد لـ 2032، وزيادة الراتب السنوي.

أخبار متعلقة:
تقرير إيطالي: توتنام لديه فرصة لضم مهاجم ميلان توتنام يعلن تجديد عقد مدافعه توتنام يعلن تعاقده مع سينسي تقرير: مانشستر يونايتد يستعد للتقدم بعرض لضم روميرو من توتنام

وأشارت بعض التقارير إلى أن مانشستر سيتي حاول ضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، إلا أن توتنام أغلق الطريق أمامه وصيف الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم.

وخاض بيدرو بورو 47 مباراة في الموسم المنقضي وصنع 6 أهداف وسجل هدفين.

وكان توتنام قد ضم بورو قادما من سبورتنج لشبونة على سبيل الإعارة في شتاء 2023 مقابل 5 ملايين يورو قبل يفعل بند أحقية الشراء في صيف 2023 مقابل 40 مليون يورو.

وتعاقد توتنام مع ماركوس سينيسي من بورنموث، وأندي روبرتسون من ليفربول دون مقابل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

توتنام الدوري الإنجليزي بيدرو بورو
نرشح لكم
جرح تاني سيقص شعره؟ رومانو: ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كوكوريا تقرير: نوتنجهام يسعى لضم فابيو فيريرا من أرسنال انتهت كأس العالم - ألمانيا (7)-(1) كوراساو.. ماكينات بلا رحمة تشكيل كأس العالم - نوير يقود ألمانيا.. ولوكاديا أساسي مع كوراساو كأس العالم – ليندلوف: لا يوجد ثنائي هجومي في المونديال أفضل من إيزاك وجيوكيريس كأس العالم - توريس: أركز فقط على مباراة كاب فيردي ولا أهتم بالشائعات تقرير: جفارديول يجدد عقده مع مانشستر سيتي ويغلق الباب أمام ريال مدريد
أخر الأخبار
جرح تاني 4 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم – مالين في هجوم هولندا.. وكوبو يقود اليابان 5 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – ياسر إبراهيم: نعرف أهمية مباراة بلجيكا.. وصلاح ينقل لنا خبراته 9 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – تريزيجيه: فزنا من قبل على بلجيكا.. وحمزة إضافة قوية لمنتخب مصر 39 دقيقة | في المونديال
سيقص شعره؟ رومانو: ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كوكوريا ساعة | الكرة الأوروبية
أغلق الطريق أمام مانشستر سيتي.. توتنام يعلن تجديد عقد بيدرو بورو ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: نوتنجهام يسعى لضم فابيو فيريرا من أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - صافرة قطرية تقود مباراة البرتغال والكونغو الديموقراطية 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/530928/أغلق-الطريق-أمام-مانشستر-سيتي-توتنام-يعلن-تجديد-عقد-بيدرو-بورو