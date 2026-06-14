كأس العالم - صافرة قطرية تقود مباراة البرتغال والكونغو الديموقراطية
الأحد، 14 يونيو 2026 - 19:35
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم مباراة البرتغال ضد الكونغو الديموقراطية.
وكشف فيفا عن تواجد القطري عبد الرحمن الجاسم كحكم رئيسي لإدارة المباراة.
وتستعد البرتغال لمواجهة الكونغو الديموقراطية الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.
ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الحادية عشر برفقة الكونغو، وأوزباكستان، وكولومبيا.
طاقم حكام مباراة البرتغال والكونغو الديموقراطية
حكم ساحة: القطري عبد الرحمن الجاسم
مساعد أول: القطري طالب المري
مساعد ثاني: القطري سعود المقالح
الحكم الرابع: الجنوب إفريقي أبونجيل توم
والحكم المساعد الاحتياطي: زاخيلي سيويل
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