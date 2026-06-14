خبر في الجول – محمد صبحي مستمر مع الزمالك.. ولا صحة لطلبه الرحيل
الأحد، 14 يونيو 2026 - 19:15
كتب : FilGoal
لم يطلب محمد صبحي حارس مرمى الزمالك من أي مسؤول في النادي الرحيل عن الأبيض في الفترة المقبلة.
وعلم FilGoal.com أن محمد صبحي لم يطلب الرحيل عن الزمالك.
وأن الحارس لم يتحدث مع أي مسؤول في هذا الأمر بأي شكل من الأشكال. كما أن كل التقارير التي تشير إلى رغبة اللاعب في الرحيل غير صحيحة.
ويستمر محمد صبحي مع الزمالك بشكل طبيعي، وأن فكرة جلوسه على مقاعد البدلاء هي قرار من المدير الفني في ظل المنافسة القوية مع زملائه المهدي سليمان ومحمد عواد.
وبدأ محمد صبحي الموسم الماضي كأساسي مع الزمالك، قبل أن يفقد مركزه لصالح محمد عواد والمهدي سليمان.
ولعب الحارس البالغ من العمر 26 عاما مع الزمالك 21 مباراة في الموسم الماضي.
وتوج مع الأبيض بلقب الدوري المصري.
نرشح لكم
كما كشف في الجول - البنك الأهلي يتعاقد مع علي حمدي خبر في الجول - مجدي عبد العاطي يوقع عقود تدريب أبو قير للأسمدة خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي عقوبات كأس العاصمة – إيقاف أقطاي وجمهور المصري الأهلي يعلن تجديد تعاقد كوكا خبر في الجول - المقاولون يتمم اتفاقه مع أنس بن عودة وتفاصيل صغيرة لتوقيع العقود خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع كامل "كابوريا" مصدر مقرب من رضا شحاتة لـ في الجول: المدرب اعتذر عن عدم استكمال تدريب مودرن