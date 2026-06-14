خبر في الجول – محمد صبحي مستمر مع الزمالك.. ولا صحة لطلبه الرحيل

الأحد، 14 يونيو 2026 - 19:15

كتب : FilGoal

مباراة القمة - محمد صبحي

لم يطلب محمد صبحي حارس مرمى الزمالك من أي مسؤول في النادي الرحيل عن الأبيض في الفترة المقبلة.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن محمد صبحي لم يطلب الرحيل عن الزمالك.

وأن الحارس لم يتحدث مع أي مسؤول في هذا الأمر بأي شكل من الأشكال. كما أن كل التقارير التي تشير إلى رغبة اللاعب في الرحيل غير صحيحة.

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ويستمر محمد صبحي مع الزمالك بشكل طبيعي، وأن فكرة جلوسه على مقاعد البدلاء هي قرار من المدير الفني في ظل المنافسة القوية مع زملائه المهدي سليمان ومحمد عواد.

وبدأ محمد صبحي الموسم الماضي كأساسي مع الزمالك، قبل أن يفقد مركزه لصالح محمد عواد والمهدي سليمان.

ولعب الحارس البالغ من العمر 26 عاما مع الزمالك 21 مباراة في الموسم الماضي.

وتوج مع الأبيض بلقب الدوري المصري.

الزمالك الدوري المصري محمد صبحي
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