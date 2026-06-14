اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي

أعلن اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبو ريدة تضامنه مع اتحادات إفريقيا المشاركة في كأس العالم وبعض الاتحادات الأخرى ضد تصريحات ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي.

وكان تشيفيرين قال إن كأس العالم بنسختها الكبيرة ستشهد العديد من المباريات الضعيفة وغير المهمة.

وجاء بيان اتحاد الكرة بالاشتراك مع اتحادات أخرى كالآتي:

تعرب اتحادات كرة القدم في: (الرأس الأخضر، كوراساو، أوزبكستان، الكونغو، هايتي، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، غانا، السنغال، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا)، عن خيبة أملها الشديدة ورفضها الحازم للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ألكسندر تشيفيرين، والتي وصف فيها بعض مباريات كأس العالم الموسعة بأنها "غير مثيرة للاهتمام".

وأكدت هذه الاتحادات، بحضور الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور مصطفى عزام، أنه لا توجد مباراة غير مهمة في كأس العالم، وأن هذه الادعاءات تتجاهل تضحيات وطموحات اللاعبين والمنظومة الكروية والجماهير حول العالم.

وأوضح البيان أن التأهل لكأس العالم يمثل إنجازًا تاريخيًا وحلمًا للأجيال في دول مثل الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان، في حين يمثل العودة للمحفل العالمي بعد غياب طويل معنى خاصًا لملايين المشجعين في الكونغو وهايتي.

وشددت الاتحادات على أن قوة كرة القدم تنبع من عالميتها وعدم اقتصارها على مجموعة محدودة من الدول، مؤكدة أن المشاركة في البطولة تلهم الأجيال وتسهم في تطوير اللعبة وتعد مصدرًا للفخر والوحدة للمجتمعات.

واختتمت الاتحادات بيانها بالتأكيد على أن كل منتخب تأهل للبطولة قد حجز مكانه بجدارة واستحقاق، ويستحق الاحترام الكامل، وأن كل مباراة تحمل قيمة ومعنى لملايين الأشخاص.

وجدد الموقعون والمتضامنون رفضهم لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي، معيدين التأكيد على ضرورة استمرار نمو كرة القدم في خلق الفرص وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز الطبيعة العالمية الحقيقية للعبة الكروية.

وقع على البيان كل من اتحاد الرأس الأخضر، اتحاد كوراساو، اتحاد أوزبكستان، اتحاد الكونغو، واتحاد هايتي لكرة القدم.

وجاء البيان بالتضامن مع الاتحاد الجزائري، الاتحاد التونسي، الجامعة الملكية المغربية، الاتحاد المصري، الاتحاد الغاني، الاتحاد السنغالي، الاتحاد الإيفواري، واتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم.