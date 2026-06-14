اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي

الأحد، 14 يونيو 2026 - 19:04

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبو ريدة تضامنه مع اتحادات إفريقيا المشاركة في كأس العالم وبعض الاتحادات الأخرى ضد تصريحات ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي.

وكان تشيفيرين قال إن كأس العالم بنسختها الكبيرة ستشهد العديد من المباريات الضعيفة وغير المهمة.

وجاء بيان اتحاد الكرة بالاشتراك مع اتحادات أخرى كالآتي:

أخبار متعلقة:
كأس العالم – حسام حسن: محمد صلاح من أهم نجوم مصر

تعرب اتحادات كرة القدم في: (الرأس الأخضر، كوراساو، أوزبكستان، الكونغو، هايتي، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، غانا، السنغال، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا)، عن خيبة أملها الشديدة ورفضها الحازم للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ألكسندر تشيفيرين، والتي وصف فيها بعض مباريات كأس العالم الموسعة بأنها "غير مثيرة للاهتمام".

وأكدت هذه الاتحادات، بحضور الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور مصطفى عزام، أنه لا توجد مباراة غير مهمة في كأس العالم، وأن هذه الادعاءات تتجاهل تضحيات وطموحات اللاعبين والمنظومة الكروية والجماهير حول العالم.

وأوضح البيان أن التأهل لكأس العالم يمثل إنجازًا تاريخيًا وحلمًا للأجيال في دول مثل الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان، في حين يمثل العودة للمحفل العالمي بعد غياب طويل معنى خاصًا لملايين المشجعين في الكونغو وهايتي.

وشددت الاتحادات على أن قوة كرة القدم تنبع من عالميتها وعدم اقتصارها على مجموعة محدودة من الدول، مؤكدة أن المشاركة في البطولة تلهم الأجيال وتسهم في تطوير اللعبة وتعد مصدرًا للفخر والوحدة للمجتمعات.

واختتمت الاتحادات بيانها بالتأكيد على أن كل منتخب تأهل للبطولة قد حجز مكانه بجدارة واستحقاق، ويستحق الاحترام الكامل، وأن كل مباراة تحمل قيمة ومعنى لملايين الأشخاص.

وجدد الموقعون والمتضامنون رفضهم لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي، معيدين التأكيد على ضرورة استمرار نمو كرة القدم في خلق الفرص وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز الطبيعة العالمية الحقيقية للعبة الكروية.

وقع على البيان كل من اتحاد الرأس الأخضر، اتحاد كوراساو، اتحاد أوزبكستان، اتحاد الكونغو، واتحاد هايتي لكرة القدم.

وجاء البيان بالتضامن مع الاتحاد الجزائري، الاتحاد التونسي، الجامعة الملكية المغربية، الاتحاد المصري، الاتحاد الغاني، الاتحاد السنغالي، الاتحاد الإيفواري، واتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم.

اتحاد الكرة منتخب مصر كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - صافرة قطرية تقود مباراة البرتغال والكونغو الديموقراطية استراحة كأس العالم - ألمانيا (3)-(1) كوراساو.. نهاية الشوط الأول تشكيل كأس العالم - نوير يقود ألمانيا.. ولوكاديا أساسي مع كوراساو كأس العالم – ليندلوف: لا يوجد ثنائي هجومي في المونديال أفضل من إيزاك وجيوكيريس كأس العالم - بلغالي: لا نخشى الأرجنتين.. ونمتلك كل المقومات للفوز كأس العالم – مدرب اليابان: هدفنا الفوز بالبطولة كأس العالم – حسام حسن: محمد صلاح من أهم نجوم مصر كأس العالم - توريس: أركز فقط على مباراة كاب فيردي ولا أهتم بالشائعات
أخر الأخبار
سيقص شعره؟ رومانو: ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كوكوريا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
أغلق الطريق أمام مانشستر سيتي.. توتنام يعلن تجديد عقد بيدرو بورو 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: نوتنجهام يسعى لضم فابيو فيريرا من أرسنال 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - صافرة قطرية تقود مباراة البرتغال والكونغو الديموقراطية ساعة | في المونديال
استراحة كأس العالم - ألمانيا (3)-(1) كوراساو.. نهاية الشوط الأول ساعة | في المونديال
خبر في الجول – محمد صبحي مستمر مع الزمالك.. ولا صحة لطلبه الرحيل ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - نوير يقود ألمانيا.. ولوكاديا أساسي مع كوراساو 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 بعد فقدان وعيه من جديد.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف مستجدات حالة كريستيان إريكسن 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530923/اتحاد-الكرة-يتضامن-مع-اتحادات-إفريقيا-ضد-تصريحات-رئيس-الاتحاد-الأوروبي