تشكيل كأس العالم - نوير يقود ألمانيا.. ولوكاديا أساسي مع كوراساو

الأحد، 14 يونيو 2026 - 18:52

كتب : FilGoal

مانويل نوير - ألمانيا

عاد مانويل نوير لحراسة مرمى ألمانيا من جديد بعدما عودته من الإصابة ليقود تشكيل المنتخب الألماني في مباراته الأولى بكأس العالم أمام كوراساو.

وتقام المباراة على ملعب هوستون في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن جوليان ناجلزمان تشكيل ألمانيا الرسمي الذي سيخوض المباراة الأولى في كأس العالم.

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وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: ناثانيال براون - نيكولاس شلوتربيرك - جوناثان تاه - جوشوا كيميتش.

الوسط: أليكساندر بافلوفيتش - جمال موسيالا - فيليكس نميتشا.

الهجوم: فلوريان فيرتز - كاي هافرتيز - ليروى ساني.

تشكيل كوراساو الرسمي لمواجهة ألمانيا

حراسة المرمى: إلوي روم.

الدفاع: شيرال فولارنيس - أرماندو أوبيسوبا - ريشيدلي بازوير - ديفيرون فونفيل.

الوسط: جونيينيو باكونا - ليفانو كومينينسيا - لياندرو باكونا - تاهيث تشونج.

الهجوم: يورجن لوكاديا - سونتجي هانسن.

ويتواجد المنتخبين في المجموعة الخامسة ويتواجد معهم أيضا كوت ديفوار والإكوادور.

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