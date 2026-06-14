كأس العالم – ليندلوف: لا يوجد ثنائي هجومي في المونديال أفضل من إيزاك وجيوكيريس
الأحد، 14 يونيو 2026 - 18:42
كتب : FilGoal
يرى فيكتور ليندلوف مدافع وقائد منتخب السويد أن فريقه يضم أفضل ثنائي هجوم في كأس العالم.
فيكتور ليندلوف
النادي : أستون فيلا
وقال ليندلوف عبر بي بي سي: "لا يمتلك أي منتخب آخر في كأس العالم ثنائي هجومي أفضل من فيكتور جيوكيريس وألكسندر إيزاك".
مدافع أستون فيلا أضاف "أنا سعيد جدا بوجود هذا الثنائي معنا، ولن أستبدلهما بأي مهاجمين آخرين، هما مهاجمين من الطراز الرفيع ومن الرائع تواجدهما معنا".
ويستعد منتخب السويد لأول مباراة له في دور المجموعات ضد تونس.
وتقام مباراة السويد وتونس في الخامسة من صباح غدا الإثنين.
ويقع منتخب السويد في المجوعة السادسة للبطولة بجانب كل من هولندا واليابان وتونس.
نرشح لكم
كأس العالم - صافرة قطرية تقود مباراة البرتغال والكونغو الديموقراطية مباشر كأس العالم - ألمانيا (0)-(0) كوراساو.. بداية المباراة اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي تشكيل كأس العالم - نوير يقود ألمانيا.. ولوكاديا أساسي مع كوراساو كأس العالم - بلغالي: لا نخشى الأرجنتين.. ونمتلك كل المقومات للفوز كأس العالم – مدرب اليابان: هدفنا الفوز بالبطولة كأس العالم – حسام حسن: محمد صلاح من أهم نجوم مصر كأس العالم - توريس: أركز فقط على مباراة كاب فيردي ولا أهتم بالشائعات