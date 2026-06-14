كأس العالم – ليندلوف: لا يوجد ثنائي هجومي في المونديال أفضل من إيزاك وجيوكيريس

الأحد، 14 يونيو 2026 - 18:42

كتب : FilGoal

فيكتور ليندلوف

يرى فيكتور ليندلوف مدافع وقائد منتخب السويد أن فريقه يضم أفضل ثنائي هجوم في كأس العالم.

فيكتور ليندلوف

النادي : أستون فيلا

السويد

وقال ليندلوف عبر بي بي سي: "لا يمتلك أي منتخب آخر في كأس العالم ثنائي هجومي أفضل من فيكتور جيوكيريس وألكسندر إيزاك".

مدافع أستون فيلا أضاف "أنا سعيد جدا بوجود هذا الثنائي معنا، ولن أستبدلهما بأي مهاجمين آخرين، هما مهاجمين من الطراز الرفيع ومن الرائع تواجدهما معنا".

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ويستعد منتخب السويد لأول مباراة له في دور المجموعات ضد تونس.

وتقام مباراة السويد وتونس في الخامسة من صباح غدا الإثنين.

ويقع منتخب السويد في المجوعة السادسة للبطولة بجانب كل من هولندا واليابان وتونس.

تونس كأس العالم السويد ليندلوف
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