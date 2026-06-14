كأس العالم - بلغالي: لا نخشى الأرجنتين.. ونمتلك كل المقومات للفوز

الأحد، 14 يونيو 2026 - 18:36

كتب : FilGoal

رفيق بلغالي - منتخب الجزائر

كشف رفيق بلغالي لاعب منتخب الجزائر، أن فريقه لا يشعر بأي رهبة قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم، مشددا على أن المنتخب الجزائري يمتلك القدرة على تحقيق الفوز.

ويستعد منتخب الجزائر لقص شريط مبارياته في كأس العالم 2026 بمواجهة الأرجنتين في الجولة الأولى من البطولة.

وقال بلغالي عبر شبكة DAZN: "الأرجنتين منتخب مثل أي منتخب آخر، ويجب أن نستعد له كما نستعد لأي منافس".

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وواصل "سنفعل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق الفوز، ولا يجب أن نشعر بالخوف لمجرد أنها الأرجنتين".

وأتم "نمتلك كل المقومات والإمكانات التي تؤهلنا للفوز بالمباراة".

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة 10 والتي تضم كل من: "الأرجنتين، والأردن، والنمسا".

ويفتتح منتخب الجزائر مبارياته في المجموعة بمواجهة الأرجنتين صباح 17 يونيو.

ويواجه الأردن في الجولة الثانية صباح 23 يونيو.

ويختتم مبارياته في البطولة بمواجهة النمسا صباح 28 يونيو.

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