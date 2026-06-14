كأس العالم – مدرب اليابان: هدفنا الفوز بالبطولة

شدد هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان على أن فريقه أزال الحواجز لطموحه في المونديال هذا العام.

ويستعد منتخب اليابان لمواجهة هولندا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

وقال هاجيمي في تصريحات عبر موقع بي بي سي: "معظم لاعبي منتخب اليابان يلعبون الآن في أوروبا ولا يخشون شيئا، إنهم معتادون على هذا المستوى العالي من المنافسة".

وأضاف "في كأس العالم الماضي كان المنتخب يطمح للوصول إلى ربع النهائي، الآن دعونا ننسى ذلك، نحن نريد التقدم في البطولة والفوز باللقب، أعتقد أن هذا التفكير أزال حدود اللاعبين في البطولة".

ويقع منتخب اليابان في المجموعة السادسة لكأس العالم بجانب كل من هولندا وتونس والسويد.