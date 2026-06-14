كأس العالم – حسام حسن: محمد صلاح من أهم نجوم مصر

الأحد، 14 يونيو 2026 - 18:21

كتب : محمد جمال

حسام حسن - محمد صلاح - عمر مرموش

عبر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بالمشاركة في كأس العالم كمدرب للفراعنة، بعدما شارك كلاعب في نسخة 1990.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال حسام حسن عبر موقع فيفا: "سعيد بتمثيل منتخب مصر في كأس العالم 90 وكنت واحداً من جيل صنع تاريخاً للفراعنة في المونديال".

وأضاف "أعتقد أننا قدمنا شيئا جيدا لمنتخب مصر في مونديال 90 وكنا نتمني أن نحقق أكثر من ذلك".

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وأكمل "محمد صلاح من أهم نجوم منتخب مصر ونحتاج لخبراته كثيرا مع المنتخبفي كأس العالم".

وشدد "كرة القدم في مصر ليست مجرد لعبة لكنها حياة".

وأتم تصريحاته "جمهور مصر يعشق بلده ويتمني أن يري منتخب مصر الأفضل في العالم".

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الجولة الأولى لمجموعات المونديال وتقام المباراة يوم الإثنين في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في ملعب لومين فيلد في ولاية سياتيل.

ويواجه نيوزلندا في المباراة الثانية 22 يونيو في تمام الرابعة صباحا.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران 27 يونيو في تمام السادسة صباحا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التاسعة بجانب بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.

وكشف فيفا عن طاقم الحكام للمباراة بقيادة البرازيلي رامون أباتي.

وجاء الطاقم كالتالي:

حكم ساحة: رامون أباتي من البرازيل

مساعد 1: دانيلو مانيس من البرازيل

مساعد 2: رافائيل ألفيس من البرازيل

حكم رابع: كيفن أورتيجا من بيرو

حكم مساعد احتياطي: ميجيل أوروي من بيرو

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