كأس العالم - توريس: أركز فقط على مباراة كاب فيردي ولا أهتم بالشائعات

رفض فيران توريس مهاجم منتخب إسبانيا الانشغال بالشائعات المرتبطة بمستقبله، مؤكدا أن تركيزه الكامل ينصب على مشوار "لا روخا" في كأس العالم.

وربطت وسائل الإعلام الفرنسية مهاجم برشلونة بالانتقال إلى باريس سان جيرمان لتعويض رحيل برادلي باركولا المحتمل في الانتقالات الصيفية بطلب من لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي.

وقال فيران عبر إذاعة "كادينا كوبيه" عن مستقبله: "أرى نفسي ألعب مباراة كاب فيردي يوم الإثنين".

وواصل "لا أعلم شيئا عن ذلك، ولا يهمني الأمر، الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث أمام كاب فيردي".

وأتم "نحن هنا لنقاتل من أجل الفوز بكأس العالم، ولا أركز على أي شيء آخر".

ويستعد منتخب إسبانيا لقص شريط مبارياته في المجموعة الثامنة أمام كاب فيردي غدا الإثنين.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من: "كاب فيردي، والسعودية، والأوروجواي".